Vidéo : Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon repas Posté par -Flo-

Un homme armé débarque sur la terrasse d'un restaurant et oblige les clients à lui remettre leurs téléphones et bijoux. Ça n'a pas l'air de beaucoup perturber un des clients qui continue de manger calmement ses ailes de poulet en lui tendant nonchalamment son téléphone.







Vidéo (1mn12s) : Se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon repas





Sur le même sujet :

Vidéo : Client zen pendant un braquage dans un bar Vidéo : Un homme absorbé par son téléphone pendant un braquage Vidéo : Un homme tranquille pendant une bagarre dans un bar Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 171 Karma: 579 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 7 Je pense que Mbappé est encore sous le choc de son penalty loupé, d'où son stoïcisme camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 714 Karma: 2468 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 1 Par contre le téléphone de la fille doit être un Wiko, même pas il l'a touché. mathieu84420 Garçon un Pastis Inscrit le: 24/8/2016 Envois: 51 Karma: 81 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 0 Situation habituelle dans les pays pauvres. Ça va arriver de plus en plus en france. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3916 Karma: 16139 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 0 En voilà un qui a compris que ça ne servait à rien de paniquer... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3239 Karma: 1463 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 0 Kwisatz

Mbappé, n'aurait jamais donné son téléphone sans tenter un petit dribble Mbappé, n'aurait jamais donné son téléphone sans tenter un petit dribble Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3916 Karma: 16139 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 0 @mathieu84420 Et à qui la faute ? Aux pauvres sans issue, ou aux politiques qui s'enchaînent et ne font que créer plus d'inégalités ?



T'en fais pas, au rythme où ça va en France, bientôt vous aurez même plus de téléphones portables à donner aux pauvres. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7100 Karma: 3005 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 0 marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 387 Karma: 617 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 0 Ils sont tous en train de continuer à bouffer en trouvant ça normal... C'est peut-être une nouvelle façon originale de payer l'addition. -Flo- Kollossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 12742 Karma: 6499 Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... Re: Quand se faire braquer ne suffit pas à gâcher un bon ... 2 Heureusement qu’il n’a pas essayé de lui voler ses ailes de poulet, parce que là ça se serait terminé dans un bain de sang ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.