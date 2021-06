Vidéo : Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot d'une voiture de police Posté par -Flo-

Un supporter suisse fête la victoire de son équipe nationale contre la France en se faisant un petit rail de coke OKLM sur la capot d'une voiture de police.



Vidéo (30s) : Un supporter suisse sniffe de la coke sur une voiture de police





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2562 Karma: 6195 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 9 normal , y a pas plus con qu'un supporter. sanbout Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2019 Envois: 24 Karma: 94 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 5

@dtclulu

normal , y a pas plus con qu'un supporter.



*qu'un supporter de foot



Ne mettons pas tout le monde dans le même panier Citation :*qu'un supporter de footNe mettons pas tout le monde dans le même panier

La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 844 Karma: 3641 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 3 Un peu dégueu le petit léchage de main après avoir essuyé le capot Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 174 Karma: 614 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 0 C'est pas grave, pas vu pas pris, wait... Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 33 Karma: 124 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 5 Et la foule qui applaudit un mec qui prends de la drogue en public... C'est donc ça l'esprit sportif ? sanbout Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2019 Envois: 24 Karma: 94 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 5

@dtclulu

normal , y a pas plus con qu'un supporter.



*qu'un supporter de foot



GGing Je suis accro Inscrit le: 27/4/2014 Envois: 976 Karma: 135 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 0 Stromtooper



https://www.northcarolinahealthnews.org/2019/01/21/switzerland-couldnt-stop-drug-users-so-it-started-supporting-them/ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2562 Karma: 6195 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 0 @sanbout c'est pas faux Ozida Je m'installe Inscrit le: 10/12/2010 Envois: 362 Karma: 156 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 1 @sanbout Ah si, si. La passion excessive pour un sport quel qu'il soit rend les gens idiots. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2707 Karma: 1994 Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... Re: Un supporter suisse sniffe de la cocaïne sur le capot... 2 @sanbout



ah le foot, ce faire-valoir qui permet à certains de se sentir supérieurs



