Vidéo : Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la chanson « I'm On It » Posté par Skwatek

Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la chanson « I'm On It » de BTS.





Vidéo (1mn18s) : Spot's On It (Boston Dynamics)





Auteur Conversation Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7106 Karma: 3008 Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 1 Trop sexy .

(Point de vue d'un terminator je pense)



(Point de vue d'un terminator je pense) Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 237 Karma: 154 Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 0 WoW toute cette avancée technologique pour faire... ça !



@kpouer rassure toi je suis admiratif de la technologie et de la programmation derrière.

De là à dire que c’est si complexe... on est dans le cadre d’une entreprise. Donc foutre du fric pour un chorégraphe et une armée de programmeurs pour faire tout ça, je doute qu’ils gâchent du temps et de l’argent à un point de difficulté tel. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3125 Karma: 3766 Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 0 kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2113 Karma: 4333 En ligne ! Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 1



Et je trouve le rendu plutôt sympa.



Pour ceux qui se demandent, voilà à quoi sert "SPOT" :







En vrai y'a un taff de fou de programmation pour synchroniser tous les robots.Et je trouve le rendu plutôt sympa.Pour ceux qui se demandent, voilà à quoi sert "SPOT" :A Year with Spot Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3241 Karma: 1462 Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 0 Ca ambiance fort chez Boston Dynamics ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1343 Karma: 2308 En ligne ! Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 1

Boston Dynamics Houndeye



Boston Dynamics Houndeye

Seuls les vrais comprendront ! code800 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/3/2006 Envois: 47 Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... Re: Des robots Spot de Boston Dynamics dansent sur la cha... 0 Ça fait flipper comme c'est pas permis