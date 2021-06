Vidéo : La technique du « toboggan » pour charger un camion Posté par -Flo-

Une technique avec une longue bâche tendue entre une fenêtre et un camion pour charger des cartons dans le véhicule.



Vidéo (16s) : Technique du « toboggan » pour charger un camion





Sur le même sujet :

Vidéo : Changer une ampoule sans escabeau Vidéo : Retirer une vis bloquée dans un morceau de bois Vidéo : Le déménagement astucieux d'un canapé Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6737 Karma: 2020 Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion 7 Excellent choix de musique. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4054 Karma: 3177 Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion 2 Pas mal du tout! Faudra que j'essaye avec la porcelaine de mamie. -Flo- Kollossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 12757 Karma: 6554 Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion 1

@pac75

Excellent choix de musique.



Merci. J'ai longtemps hésité avec Yueliang daibiao wo de xin, mais j'ai finalement trouvé celle-ci beaucoup plus à propos dans sa dynamique rythmique et ses paroles, si on prend le temps de lire entre les lignes. Et je suis donc ravi de voir que j'ai visé juste. Citation :Merci. J'ai longtemps hésité avec, mais j'ai finalement trouvé celle-ci beaucoup plus à propos dans sa dynamique rythmique et ses paroles, si on prend le temps de lire entre les lignes. Et je suis donc ravi de voir que j'ai visé juste. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1346 Karma: 2311 Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion 0

@-Flo-

Citation :

@pac75

Excellent choix de musique.



Merci. J'ai longtemps hésité avec Yueliang daibiao wo de xin, mais j'ai finalement trouvé celle-ci beaucoup plus à propos dans sa dynamique rythmique et ses paroles, si on prend le temps de lire entre les lignes. Et je suis donc ravi de voir que j'ai visé juste.



Le pire c'est que c'est pas si mal que ça, on dirait moi qui chante en yaourt mais en mieux. Citation :Le pire c'est que c'est pas si mal que ça, on dirait moi qui chante en yaourt mais en mieux. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 742 Karma: 1378 Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion Re: La technique du « toboggan » pour charger un camion 0 Traduction de la chanson :

"Tout le temps speed,

Tout le temps inquiet,

pourquoi ma vie est toujours comme ca ?

Est-ce mon rêve c'est de passer une vie comme ca ?" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.