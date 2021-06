Vidéo : Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Posté par THSSS

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un homme se fait écraser par son pick-up en se filmant à coté du véhicule.



Vidéo (15s) : Régis se fait écraser par son pick-up





Sur le même sujet :

Vidéo : Un éléphant charge un pick-up Vidéo : Impressionner des filles en frappant une poubelle Vidéo : Régis abat un mur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 690 Karma: 2599 En ligne ! Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 LOW low rider... Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 35 Karma: 143 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 4

On était pas loin du Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 223 Karma: 135 En ligne ! Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 3 Comme quoi, les pick-up peuvent parfois être utiles. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2953 Karma: 9535 En ligne ! Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 2 Entends tu l’heure de ta mort arriver ? TikTok TikTok … ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 974 Karma: 327 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 3 Heureusement que le pick-up est là, sans ça, on aurait eu une vidéo nulle et sans intérêt PuliTNT Je viens d'arriver Inscrit le: 20/11/2018 Envois: 78 Karma: 87 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 "Qu'il est con ce Régis" ^^ ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1348 Karma: 2315 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 C'est la mauvaise roue du chariot qui grince le plus, en l’occurrence elle couine un peu. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6738 Karma: 2022 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 Ouais, et puis pour faire ça ça valait le coup... Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1973 Karma: 3319 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 Death would pick up Regis ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1552 Karma: 2733 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 1 Malgré les apparences, la jante va bien... Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 698 Karma: 831 En ligne ! Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 Vidéo déconseillée aux plus sensibles



Merci. Là au moins c'est clair avant de cliquer sur la vidéo. Citation :Merci.Là au moins c'est clair avant de cliquer sur la vidéo. tassadar44 Je suis accro Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 539 Karma: 201 Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 Il va porter plainte contre le constructeur non ? Ca leur ferait une belle jambe de le dédommager de sa connerie ! Ze-GIF Je m'installe Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 234 Karma: 233 En ligne ! Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up Re: Régis se blesse en se filmant à coté de son pick-up 0 !! Ce bruit de craquage ....al denté!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.