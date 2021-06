Vidéo : Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner les gens de force avec l'intervention de la police Posté par Skwatek

Sur RMC Story, le journaliste Emmanuel Lechypre s'énerve et veut faire vacciner les gens de force avec l'intervention de la police, et avec les menottes s’il le faut.





Vidéo (1mn13s) : Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner les gens de force





seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 442 Karma: 171 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 10 Les gens en obésité-morbide coûtent excessivement cher à la socièté et sont un danger pour eux mêmes. Il faudrait donc pouvoir les emmener de force dans des camps de rééducation afin de les faire maigrir pour leurs bien-être. Et s'il faut, on ira les chercher avec les dents... ou les menottes.



Bref, tellement facile de sortir des idées à la con sans penser aux conséquences... Ce mec, de toute façon, est un habitué des blagues douteuses et autres phrases à l'emporte-pièce. Il est un dictateur qui s'ignore.

Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1973 Karma: 3318 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 Il ne sort pas un tout petit peu de son rôle de journaliste, là ? erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2711 Karma: 1998 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 2 aussi con qu'un supporter de foot lui clhor Je viens d'arriver Inscrit le: 2/5/2016 Envois: 62 Karma: 146 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 Il a raison sur le fait que pas mal de personnes refusent de se faire vacciner pour des raisons nulles et sans fondement.

Il faut se faire vacciner.

En revanche, obliger la vaccination... bof tassadar44 Je suis accro Inscrit le: 9/10/2013 Envois: 539 Karma: 202 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 Dommage, j'avais une solution plus cool que les menottes :



Tu veux pas te faire vacciner, bah tu te feras au moins tester, avec un bonne sonde anale.



Tu verras que beaucoup dirons ok pour le vaccin. Pour les autres... proposer des sondes de différents diamètres?



En chine, ils avaient proposé par le nez, puis par le fion vu que les gens ne voulez pas par le nez. Finalement le nez a été mieux accueilli ^^



p.s. : perso j'étais contre le vaccin. Mais j'ai fini par me faire vacciner pour le bien collectif. Mais vu dans le monde nombriliste dans lequel on vit aujourd'hui... Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 187 Karma: 186 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 quel gros con seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 442 Karma: 171 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 10 Les gens en obésité-morbide coûtent excessivement cher à la socièté et sont un danger pour eux mêmes. Il faudrait donc pouvoir les emmener de force dans des camps de rééducation afin de les faire maigrir pour leurs bien-être. Et s'il faut, on ira les chercher avec les dents... ou les menottes.



Bref, tellement facile de sortir des idées à la con sans penser aux conséquences... Ce mec, de toute façon, est un habitué des blagues douteuses et autres phrases à l'emporte-pièce. Il est un dictateur qui s'ignore. 21210 J'aime glander ici Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 5075 Karma: 2883 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0

@Padma

Il ne sort pas un tout petit peu de son rôle de journaliste, là ?



C'est le principe de l'émission.

Les deux "journalistes" incarnent des visions souvent diamétralement opposée (et caricaturales) et la population est invitée à donner son avis en fonction de ces positionnement.

Je ne suis pas vraiment fan du principe même si cela permet beaucoup plus la nuance que l'émission précédente (les Grandes Gueules) Citation :C'est le principe de l'émission.Les deux "journalistes" incarnent des visions souvent diamétralement opposée (et caricaturales) et la population est invitée à donner son avis en fonction de ces positionnement.Je ne suis pas vraiment fan du principe même si cela permet beaucoup plus la nuance que l'émission précédente (les Grandes Gueules) MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1552 Karma: 2733 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 1 Ah, si seulement un jour on inventait un vaccin anti-cons... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1348 Karma: 2315 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 1

@seb91100

Les gens en obésité-morbide coûtent excessivement cher à la socièté et sont un danger pour eux mêmes. Il faudrait donc pouvoir les emmener de force dans des camps de rééducation afin de les faire maigrir pour leurs bien-être. Et s'il faut, on ira les chercher avec les dents... ou les menottes.



Bref, tellement facile de sortir des idées à la con sans penser aux conséquences... Ce mec, de toute façon, est un habitué des blagues douteuses et autres phrases à l'emporte-pièce. Il est un dictateur qui s'ignore.



Les mecs qui respectent pas les limitations de vitesse, ceux qui fument, ceux qui boivent, .... Faudrait investir dans une usine de menottes à ce rythme là. Citation :Les mecs qui respectent pas les limitations de vitesse, ceux qui fument, ceux qui boivent, .... Faudrait investir dans une usine de menottes à ce rythme là. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 698 Karma: 831 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 2

@MYRRZINN

Ah, si seulement un jour on inventait un vaccin anti-cons...



Peu de gens liraient tes contrepèteries, ce serait dommage. Citation :Peu de gens liraient tes contrepèteries, ce serait dommage. papiqc Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2014 Envois: 24 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 Le mec profite de sa situation de journaliste pour partager son opinion. Il ne connaît pas la notion d'éthique dans son propre métier, et encore moins la notion d'éthique en terme de santé. Même si les français se vaccinent trop peu, cela reste néanmoins un droit de ne pas se faire vacciner pour un tel virus (je précise que je suis pro-vaccin et vacciné contre le covid^^). erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2711 Karma: 1998 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 ThomGamer





(bordel comme je galère à upload) (bordel comme je galère à upload) Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 690 Karma: 2598 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 2 @MYRRZINN Tu peux te passer de vaccin dans les régions où tu es...

Mais quand même, CE VACCIN, QUEL SUJET ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1973 Karma: 3318 Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 1

@Vassili44

Citation :

@MYRRZINN

Ah, si seulement un jour on inventait un vaccin anti-cons...



Peu de gens liraient tes contrepèteries, ce serait dommage.[/quote



On ajouterait un vaccin anti-cons ?

Edit : grillée… Citation :Edit : grillée… Onedyle Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2018 Envois: 23 Karma: 183 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 1 Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'utilité du vaccin pour les jeunes en bonne santé sans facteur de risque ?



Les vaccinnés continuent à transmettre la maladie.

Un jeune choppant le covid ne bloquera pas de lit en réa (au pire du pire il passera 15 sales jours).



Aidez moi à répondre aux 2 points ci dessus : Pourquoi vacciner les jeunes alors que les effets à long terme sont encore en cours d'observation ?



En plus s'il a des conséquences plus tard ni les concepteurs du vaccin, ni l'état, ni le médecin, ni les assurances n'auront de responsabilité, vous êtes seuls responsable face aux conséquences donc c'est normal d'avoir le choix et pas d'obliger la population..



Ps : Mon point de vue est qu'il faut apprendre à vivre avec et mettre en place des mesures actives (augmentation des moyens) plutôt que passives (restrictions de liberté) Ze-GIF Je m'installe Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 233 Karma: 233 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 Il est bien ce gars là ! Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 223 Karma: 135 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0 Lechy p re aime les b uts bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 81 Karma: 287 En ligne ! Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... Re: Le journaliste Emmanuel Lechypre veut faire vacciner ... 0



La vidéo est déjà passée :



