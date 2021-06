Vidéo : Un homme retire un filme plastique d'un pot de peinture #satisfaisant Posté par Koreus

Dans cette vidéo satisfaisante, un homme retire un film plastique d'un pot de peinture



Vidéo (15s) : Retirer un film plastique d'un pot #satisfaisant





Sur le même sujet :

Vidéo : Nettoyage à ultrasons d'une bague Vidéo : Quand ça rentre du premier coup Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 966 Karma: 384 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 9 ALBATARD IL M'A EU !!!

13 commentaires Auteur Conversation Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 966 Karma: 384 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 9 ALBATARD IL M'A EU !!! hamster1er Je m'installe Inscrit le: 12/3/2012 Envois: 300 Karma: 189 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 2 AAAaaAAAA

vvVVvvvVVV

CCCCCcccCC



'szwrfbn-t(ktyjtngdfc WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2954 Karma: 9536 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0 J’ai sursauté au ralenti, comme un paresseux. PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 190 Karma: 496 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0 Bande de bande, mon verre créfieux!!! oh sa va chier èé où qu'il est le hamster là que je m'en aille te le tataner et avec les dents si il le faut! Sauvage Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2020 Envois: 7 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0 J'étais au radar mais pour le coup maintenant je suis bien réveillé !!! frozen Je m'installe Inscrit le: 8/4/2005 Envois: 149 Karma: 335 En ligne ! Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 1 raaah bande de salopiauds va ! Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 36 Karma: 147 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 1



Bravo, j'ai failli y passer ! Bravo, j'ai failli y passer ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15552 Karma: 21153 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 1 Vous navigateur est trop vieux mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2684 Karma: 2068 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0

@Anatole67

ALBATARD IL M'A EU !!!



A ne pas confondre avec Albator le corsair de l'espace Citation :A ne pas confondre avec Albator le corsair de l'espace Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7108 Karma: 3011 En ligne ! Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0 @Anatole67



Aller , dit le c'est de toi cette niéserie :





ALBATARD ! (Parodie Albator) saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 61 Karma: 88 Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0 Oh le trou d'balle !!!

N'empêche que ça fait plaisir d'être encore surpris après autant de temps passé sur les internet, il y a encore de l'espoir ^^ Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 23 Karma: 93 En ligne ! Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 0 Oh putain !



J'ai failli casser mon portable, je l'ai lâché, je l'ai rattrapé de peu ! gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4058 Karma: 3180 En ligne ! Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... Re: Un homme retire un filme plastique d'un pot de p... 1 @Koreus c'est pas un film plastique, c'est le résidu de peinture qui a séché. Mais bon la nuance est passée inaperçue parcee que le montage de l'araignée a focalisé l'attention, t'as de la chance. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.