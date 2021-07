Vidéo : Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Posté par THSSS

Deux hommes réalisent un test avec ingénieux antivol pour voiture qui bloque le volant.



Vidéo (45s) : Test d'un antivol pour voiture





Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation thelastfleeting Je masterise ! Inscrit le: 2/1/2007 Envois: 4743 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0 Ca leur donne aussi un bâte de baseball pour se défendre contre la police, efficace LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4806 Karma: 12846 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 1 En même temps, quelle idée d'installer ça mais sans fermer la porte à clé.. Vinsenses Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 289 Karma: 256 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 1

@LeFreund

En même temps, quelle idée d'installer ça mais sans fermer la porte à clé..



C'était dans la vidéo précédente. La porte a été arrachée de la même façon. Citation :C'était dans la vidéo précédente. La porte a été arrachée de la même façon. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1670 Karma: 1059 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0 C'est certain que si tu achète un bloque-volant à 10 euro....



Qu'il essaie de faire cela avec de l'acier trempé et on en reparlera. delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 525 Karma: 1085 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0 Le voleur sera blessé par les éclats ainsi produits, c'est ingénieux ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5730 Karma: 5480 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0 thelastfleeting

" un b â te de baseball " ???

C'est l'âne qui est bâté





Ne me remerciez pas, c'est de bon coeur. " un bte de baseball " ???C'est l'âne qui est Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3920 Karma: 16147 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 2 Je m'attendais à une blague du genre en fait c'est pas un antivol, ça se déroule et c'est un drapeau Allemand, et que c'est ça qui dissuade les voleurs de voler la bagnole. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 478 Karma: 4723 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 2



Depuis lundi dernier, ils proposent même un nouveau coloris : voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 520 Karma: 381 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0 Je possède une canne depuis 30 ans qui relie la pédale d' embrayage au volant ( elle a sauvé une fois , une voiture dont les fils du Neiman avaient été dénudé ) .



Elle a beau être costaud , on peut penser que son point faible reste la serrure . MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1553 Karma: 2737 Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0 J'ai le meilleur antivol du marché : j'ai pas d'bagnole. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2117 Karma: 4345 En ligne ! Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0

@Rhododendron

Depuis lundi dernier, ils proposent même un nouveau coloris :









Autant je salue l'effort pour l'image...



Autant, je n'ai pas compris la blague.





Citation :Autant je salue l'effort pour l'image...Autant, je n'ai pas compris la blague. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2117 Karma: 4345 En ligne ! Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture Re: Le test d'un ingénieux antivol pour voiture 0

Ou erreur comme vous voulez...



