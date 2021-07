Vidéo : Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briquet (Équateur) Posté par Skwatek

Un capucin sauvage utilise un briquet pour bruler ses poils dans un parc à Misahualli, en Équateur.





Vidéo (1mn23s) : Un singe se réchauffe les coucougnettes





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1975 Karma: 3330 Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 0 Épatant, et après il va se briquer… -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3862 Karma: 1455 Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 0



Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 1479 Karma: 1558 Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 2 Hmmm, c'est bon les morpions grillés ! titiwixi Je viens d'arriver Inscrit le: 22/7/2015 Envois: 62 Karma: 74 En ligne ! Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 1 C'est un allumeur.



Par contre bizarre la réaction du gars, je pense que mon premier réflexe aurait été de retirer le briquet et pas de filmer 5 fois le singe se cramer. Ze-GIF Je m'installe Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 290 Karma: 271 Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 0 Il burn ses burnes ! MentisVidus Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2016 Envois: 30 Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 1 @titiwixi et on aurait une vidéo d'un gars se faisant mordre la main, pour avoir voulu retirer un objet a un animal sauvage ^^

Ce qui m'inquiète le plus c'est pas qu'il se crame quelque poils (qui ne la jamais fait) mais j'aurais peur qu'il foute le feu a la foret ou un maison... titiwixi Je viens d'arriver Inscrit le: 22/7/2015 Envois: 62 Karma: 74 En ligne ! Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... Re: Un singe se réchauffe les coucougnettes avec un briqu... 0 @MentisVidus hehehe pas faux !