Vidéo : Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un avion biplace Posté par Skwatek

Un homme souhaite faire un saut en parachute depuis un avion biplace... mais c'est pas facile.







Vidéo (1mn) : Régis fait du parachutisme





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1215 Karma: 1168 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 0 faut tirer sur la poignée sous le siège, c'est pas compliqué MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 23 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 1 Encore heureux qu'il n'ait pas tiré le cordon du parachute… ça aurait pu être intéressant… Guifox Je m'installe Inscrit le: 4/1/2015 Envois: 104 Karma: 232 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 4 C'est un Régis intelligent, il ne s'est pas obstiné dans sa connerie, ce qui est plutôt honorable. Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 102 Karma: 209 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 0 A quoi ça sert que Martin-Baker il se décarcasse ? Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1273 Karma: 1875 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 0 J'y connais rien mais l'avion doit se déplacer à 200Kh je pense... peut être plus...

Donc c'est sûr que pour en sortir la résistance au vent doit être fantastique.

Le pilote n'a qu'a faire un looping et ça ira tout seul... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 271 Karma: 911 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 0



Citation : Les premiers avions ne volaient ni très vite ni très haut, et disposaient d'un poste de pilotage ouvert, ce qui rendait possible une évacuation de l'appareil simplement en sautant par-dessus bord. Mais le risque pour le pilote de heurter la queue de son appareil était déjà réel et mortel si le choc le faisait même seulement s'évanouir. Ne serait-ce qu'en lisant wikipedia (ou en réfléchissant un peu) on est pourtant déjà bien refroidi :Citation : Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1976 Karma: 3330 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 0 Régis ne saute pas en parachute, sacré Régis. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1542 Karma: 1552 Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... Re: Régis souhaite faire un saut en parachute depuis un a... 0 @Neutre Je me faisais justement cette réflexion... Et s'il arrive à sortir de son cockpit, c'est la queue de l'appareil qui l'attends...



