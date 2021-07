Vidéo : Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la Belgique (Euro 2021) Posté par Skwatek

L'attaquant italien Ciro Immobile simule une violente douleur dans la surface de réparation belge mais est instantanément guéri lorsque son équipe marque un but.





Vidéo (34s) : Simulation de l'Italien Ciro Immobile (Euro 2021)





wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 348 Karma: 309 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 Finalement, il est "mobilis in mobile" le Immobile ! MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 151 Karma: 212 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 2 Le football en Italie (entre autres), c'est la "Comedia del arte" zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 905 Karma: 2979 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 C'est la journée "magie" sur koreus? Bob5chars Je viens d'arriver Inscrit le: 18/10/2018 Envois: 46 Karma: 140 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 Carton noir : fin de carrière Lionskunk Je viens d'arriver Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 23 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 3 C'est clairement de l'anti-jeu qui doit être sanctionné. L'italien a accaparé l'attention du belge qui n'a pas pu défendre correctement. Le but devrait être annulé. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4825 Karma: 12872 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 1 Je propose de lancer une pétition pour faire rejouer ce match! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1978 Karma: 3330 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 Ciro, Ciro ! Circo plutôt. Ze-GIF Je m'installe Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 308 Karma: 295 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 1 Ça va avec la mentalité des supporters donc ça ne me choque pas ... c'est le foot d'aujourd'hui ! Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 229 Karma: 217 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 On devrait leur amputer une jambe... Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10894 Karma: 7528 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 @LeFreund

Tu as pu visionner la vidéo ? moi je peux pas. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 356 Karma: 152 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 Faut pas dire que c'est l'Italie, ça gâche la surprise. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3094 Karma: 691 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 . Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3094 Karma: 691 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0

La VAR devrait servir à sanctionner ces comportements anti sportifs. Ca redonnerait un semblant d'honneur à ceux qui oublient les fondamentaux. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3245 Karma: 1462 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 N'oublions pas que l'Italie a remporté 4 coupes du Monde et 4 oscars grâce au talent de ses joueurs... ok, ok, je sais aussi qu'ils jouent bien au ballon



Kanpindon Je suis accro Inscrit le: 2/1/2017 Envois: 1399 Karma: 1063 Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 Pa. Thé. Tique. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1179 Karma: 3455 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 J'me suis toujours dis que savoir jouer la comédie fait maintenant partie des compétences recherchés chez les footballeurs.

Au même titre qu'un bon tireur peut mener à la victoire, de bons comédiens peuvent faire pencher la balance dans un match.

Après je sais pas si c'est triste ou dommage, c'est simplement le foot d'aujourd'hui. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4825 Karma: 12872 En ligne ! Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... Re: Simulation de l'Italien Ciro Immobile contre la ... 0 @Baba-Yaga oui mais pas sur youtube (bloqué dans notre chère patrie)