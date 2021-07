Vidéo : Faire un tour de magie en direct à la télé derrière un journaliste Posté par -Flo-

En Israël, un passant profite d'être dans le champ de la caméra derrière un journaliste pour faire un tour de magie en direct à la télé, avec des cartes.



Vidéo (20s) : Tour de magie derrière un journaliste





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4822 Karma: 12870 En ligne ! Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0 Pas mal! Mais pas sûr qu'un humoriste camerounais le prenne comme première partie de son "spectacle" Turbigo Je suis accro Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 1551 Karma: 1079 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0 Jolie façon de déposer sa carte de visite Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 38 Karma: 183 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0 LA VACHE !



Comment il fait ça ? Il n'a même pas de manches pour cacher ses cartes...



(Question sérieuse) zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 904 Karma: 2979 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0

La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée :

Le Dézapping - Best of - Le Magicien du possible

Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 301 Karma: 205 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0 @Stromtooper elles sont simplement caché entre ses doigts dans le dos de sa main Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 179 Karma: 643 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 1 Israël , le pays où on est très fort en carte surtout quand il s'agit de la faire disparaître ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1360 Karma: 2329 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0

@Kwisatz

Israël , le pays où on est très fort en carte surtout quand il s’agit de la faire disparaître



Commentaire un peu politique mais tellement bien placé et subtil !

Je peux planquer une carte derrière ma main, mais pas un paquet entier.

Comment il fait ça ? Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 211 Karma: 642 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 2 Y en a un autre qui joue avec des cartes. C'est une manif de magicien en colère ou quoi ? Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 144 Karma: 249 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0

@LeFreund

Pas mal! Mais pas sûr qu'un humoriste camerounais le prenne comme première partie de son "spectacle"



Ferme la à tout jamais !

jay780101 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 27 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0 @Kwisatz Trés subtil ceci dit tous les israéliens n'ont pas les mêmes idées. Sur cette vidéo, je ne vois que des personnes fier de leur drapeau et faisant la fête. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 179 Karma: 643 Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... Re: Faire un tour de magie en direct à la télé derrière u... 0 @jay780101 C'est juste pour faire un peu d'esprit; je ne pensais pas à mal.

Je sais bien entendu que la population israélienne est multiple et bien plus chaleureuse qu'on ne le croit



