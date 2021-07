Vidéo : Une fille montre la rapide croissance de ses canetons âgés de 1 à 6 semaines Posté par Koreus

Sur TikTok, une fille a montré en vidéo l'évolution de la croissance de ses canetons âgés de 1 à 6 semaines.



Vidéo (41s) : L'évolution de canetons de 1 semaine à 6 semaines





Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 240 Karma: 1282 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 2

Le p'tit cadeau sur le bureau

Le p'tit cadeau sur le bureau Le p'tit cadeau sur le bureau UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 870 Karma: 797 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0



(coucou les gens qui vont venir m'expliquer que je suis un monstre, à l'aide de leur moraline aussi subjective que désuète).



Citation :

@Hugo-Drax



Le p'tit cadeau sur le bureau :D



D'où la fin de la vidéo non ? RIP les vegans(coucou les gens qui vont venir m'expliquer que je suis un monstre, à l'aide de leur moraline aussi subjective que désuète).Citation :D'où la fin de la vidéo non ? AaronTheory Je m'installe Inscrit le: 10/4/2010 Envois: 112 Karma: 96 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 Super drôle. Asmodee88 Je suis accro Inscrit le: 17/11/2016 Envois: 539 Karma: 458 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 1 Fake a la fin c'est du poulet Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 64 Karma: 212 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 Impressionnant a quelle vitesse ils changent.

Et même en général avec certains annimaux après un mois ça se calme, mais là pourtant même entre 5 et 6 semaines je ne l'ai pas reconnu ... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 695 Karma: 2609 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 -Avoir un canard sur le feu- Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4836 Karma: 7225 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 C est la première fois de ma vie que je vois arriver la chute. Debut du cynisme ? Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 273 Karma: 911 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 @Jinroh



Non, rien ne va pas dans cette vidéo, du coup on devine la chute très rapidement. Ou alors je suis aussi devenu un vieux con. TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 157 Karma: 250 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 dommage, devinant la fin depuis la première seconde, j'ai même pas equisser un sourire .. Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 44 Karma: 206 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0 c'est lequel du coup en dernier? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2119 Karma: 4352 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 1

@UltimateByte

(coucou les gens qui vont venir m'expliquer que je suis un monstre, à l'aide de leur moraline aussi subjective que désuète).







J'adore les gens qui se victimisent trop vite sur le net.



kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2119 Karma: 4352 Re: Une fille montre la rapide croissance de ses canetons... 0

@UltimateByte

J'adore les gens qui se victimisent trop vite sur le net.

@UltimateByte

(coucou les gens qui vont venir m'expliquer que je suis un monstre, à l'aide de leur moraline aussi subjective que désuète).







J'adore les gens qui se victimisent trop vite sur le net.



