Vidéo : Une technique pour traverser un chemin boueux à l'aide d'un bâton Posté par Exotope

Un homme nous montre sa technique pour franchir un chemin boueux en se servant d'un bâton.





Vidéo (35s) : Traverser un chemin boueux à l'aide d'un bâton





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2570 Karma: 6239 En ligne ! Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 5 y a un vieux dicton qui dit que lorsque la riviere est rouge , tu peux emprunter le chemin boueux. Oui , mais surement pas avec ce bâton ! Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 100 Karma: 571 Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 0 Ben maintenant, il a des échasses pour traverser ! Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 304 Karma: 206 Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 0 ca se tentait Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4838 Karma: 7228 Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 1 dtclulu c etais peut-être bien le seul commentaire a faire sur cette video.. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2694 Karma: 2074 Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 1 De toute façon fallait qu'il retourne chercher sa caméra Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 115 Karma: 448 Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 0 Un bâton en bois bandé aurait été plus approprié… Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 444 Karma: 374 Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 0 Et la caméra si il avait réussi du coup ? RelouOneKenoob Je viens d'arriver Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 8 En ligne ! Re: Une technique pour traverser un chemin boueux à l&apo... 0 le "caralho" à la fin m'a terminé