Vidéo : Œil pour Œil, l'histoire d'un pirate borgne à la recherche d'un trésor Posté par Azymute

Frank Buapalatas, un capitaine pirate borgne, se rend dans une taverne à la recherche d'un équipage. Œil pour Œil est une animation réalisée par des élèves de l'ESMA



Vidéo (5mn57s) : Œil pour Œil (ESMA)





BigbroZ Je suis accro Inscrit le: 14/8/2018 Envois: 1003 Karma: 2289 Re: Œil pour Œil, l'histoire d'un pirate borgne... Re: Œil pour Œil, l'histoire d'un pirate borgne... 0 Vraiment très bon. Beaucoup de détails et de références, je kiffe.

Sinon ça m'a fait pensé à La folie des grandeurs le côté borgne:

Sinon ça m'a fait pensé à La folie des grandeurs le côté borgne:



