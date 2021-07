Vidéo : Un agent de sécurité sauve un enfant posté en haut d'un escalator Posté par Ze-GIF

En Chine, un enfant d'un an s'est retrouvé seul en haut d'un escalator. Heureusement, un agent de sécurité est intervenu rapidement.



Vidéo (1mn3s) : Sauvetage d'un enfant seul en haut d'un escalator (Chine)





Sur le même sujet :

Bien anticipé, bravo !

Un vrai héro !

Bravo !

il le sauve de quoi au juste ?



Bien joué, c'est vrai qu'en Chine les escalators mangent les personnes

Ca a l'air vraiment... trés héroîque

Kwisatz, @dtclulu, @Notra

J'ai la flemme d'expliquer sry



J'ai la flemme d'expliquer sry , @, @J'ai la flemme d'expliquer sry Ze-GIF Je m'installe Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 382 Karma: 364 En ligne ! Re: Un agent de sécurité sauve un enfant posté en haut d&... Re: Un agent de sécurité sauve un enfant posté en haut d&... 0

L'enfant a reçu la force de cette attaque C'est grâce au film de Bruce Lee que les chinois se sont réveillés aux attaques de sauvetage du temple de shaolin et des 7 reliques de L'escalator levant !

Ce qui me touche le plus c'est pas tant "l'action" en elle même, qui n'est au fond pas si spectaculaire que ça, mais le soulagement de l'agent de sécurité quand il a le bébé dans les bras.