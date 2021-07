Vidéo : Un piéton est percuté par un camion à cause d’un chien (Turquie) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Effrayé par un chien sur un trottoir, un piéton a été percuté par un camion en se déportant sur une route à Istanbul, en Turquie.





Vidéo (54s) : Un piéton percuté par un camion à cause d’un chien





Auteur Conversation sherno Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 49 Karma: 136 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 0 Le chien aboie, le camion passe. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1885 Karma: 2966 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 1 -" Oh tiens un mec en train d'agoniser sur le bas côté. T'as deux secondes je pose mon café j'arrive ? " Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3922 Karma: 16147 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 0 Paf, c'était donc pas le chien ? Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 998 Karma: 1205 En ligne ! Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 1 On sent que le chien se rend compte qu'il a fait une connerie Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 96 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 0 Donc quand un chien aboie, tu fais le mort ? Désolé je cherche des solutions ^^ Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3129 Karma: 3772 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 2



"Faut pas laisser ça trainer ici monsieur, voyons !" dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1716 Karma: 6610 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d’un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d’un chie... 0 Du coup il avait raison d'avoir peur des chiens, vu ce qu'il lui est arrivé à cause d'un chien Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 392 Karma: 1130 Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d’un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d’un chie... 0

@Olyer

On sent que le chien se rencontre qu'il a fait une connerie



@Minimarket Ahahah Monsieur, rangez vos blessés ailleurs voyons, on peut plus circuler xD Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 998 Karma: 1205 En ligne ! Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... Re: Un piéton est percuté par un camion à cause d'un chie... 0 Dikachu j'écris vraiment comme une sacoche par moment Heureusement que c'est le weekend