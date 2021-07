Vidéo : Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Posté par -Flo-

Une femme utilise un grille-pain pour la première fois et n’a pas très bien compris le principe de fonctionnement.







Vidéo () : Utiliser un grille-pain pour la première fois





Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 183 Karma: 766 En ligne ! Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 2 C'est bizarre , pourtant ils les fabriquent non ? ToniqueLaVitami Je viens d'arriver Inscrit le: 17/4/2021 Envois: 39 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 0

@Kwisatz

C’est bizarre , pourtant ils les fabriquent non ?



thatsracist.gif Citation :thatsracist.gif EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 586 Karma: 409 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 0

@Kwisatz

C’est bizarre , pourtant ils les fabriquent non ?



Il y en a qui savent fabriquer un grille pain, et d'autres qui ne savent que s'en servir. Citation :Il y en a qui savent fabriquer un grille pain, et d'autres qui ne savent que s'en servir. Plougaden Dalmatiens Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 101 Karma: 575 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 4 Avec les tissus tout autour, je pense que la maison toute entière va bientôt servir de grille-pain. daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 158 Karma: 261 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 0 Son mari ne lui a pas appris à insérer le pain dans la fente ?



Y a pas mieux, que faire griller du pain sur du tissu niveau sécurité



EDIT : Toasted Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 394 Karma: 1136 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 0 @Kwisatz AH l'batard! N'empêche, fait gaffe, ça risque de s'inverser dans pas très longtemps gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 365 Karma: 833 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 1 Quelle nouille!

J'ai bien riz. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4857 Karma: 7254 En ligne ! Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 0

https://www.koreus.com/video/enfants-vs-walkman.html On lui fait le test du walkman et de la cassette ??? MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 96 Karma: 84 Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois Re: Une femme utilise un grille-pain pour la première fois 1 @Dikachu

Quand on voit la tournure que prend notre chère éducation nationale, pas sûr que les industriels se risqueront à nous faire fabriquer ne serait-ce qu'un grille pain.