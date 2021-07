Vidéo : Un manège « Tapis volant » manque de se renverser dans un festival (États-Unis)

Posté par Adr1enb



Alors qu'un manège « Tapis volant » était en train de tourner dans un festival à Traverse City, dans le Michigan, sa base a commencé à se détacher de plus en plus du sol au fur et à mesure des rotations de l'attraction. Des festivaliers se sont alors agrippés à la structure pour éviter qu'elle bascule définitivement.





Vidéo (3mn14s) : Un manège manque de se renverser dans un festival

