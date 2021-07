Vidéo : Deux hommes chanceux pendant le redressement d'une grue (Allemagne) Posté par Ze-GIF

Deux hommes ont énormément de chance pendant le redressement d'une grue mobile qui s'est renversée sur un chantier à Boppard, en Allemagne.



Vidéo (1mn4s) : Deux chanceux pendant le redressement d'une grue





Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7168 Karma: 3035 En ligne ! Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 2 Dans le domaine du levage , ne jamais resté en dessous. malborg Je viens d'arriver Inscrit le: 28/10/2016 Envois: 44 Karma: 162 Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 2 Le mec il vole le casque de son collègue ni vu ni connu dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2579 Karma: 6275 Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 0 @malborg 68 tonnes ... casque ou non , c'est pareil ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4846 Karma: 12916 Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 2

@Loom-

Dans le domaine du levage , ne jamais resté en dessous.



Je comprends pas avec le nombre de vidéos et d'accidents qu'ils y en a toujours qui n'ont pas compris ça. C'est pourtant pas compliqué! voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 521 Karma: 383 Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 2 Vous pouvez créer ou participer à toutes les commissions de sécurité au monde , le facteur humain existera toujours pour remplir les stats . Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 42 Karma: 193 Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 0 Je leur prédit des cauchemars pendant quelques semaines. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1402 Karma: 3744 En ligne ! Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 0 Quelle chance ! J'aimerais tellement que ça m'arrive !

Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7168 Karma: 3035 En ligne ! Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... Re: Deux hommes chanceux pendant le redressement d'u... 0 @LeFreund



Surtout qu'ils ont eu normalement des formations sur le levage est c'est bien mentionné.



Surtout qu'ils ont eu normalement des formations sur le levage est c'est bien mentionné.

(Bon dans la mesure du possible)