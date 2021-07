Vidéo : Un éclair frappe une balle de golf en plein vol Posté par Exotope

Pendant une soirée orageuse à un practice de golf, un jeune homme fait un swing foudroyant



Vidéo (18s) : Balle de golf foudroyée





" un jeune homme fait un swing foudroyant"



"La balle de golf a été frappée deux fois, une fois par Thomas avec son club et une autre fois par un éclair."



"La balle de golf a été frappée deux fois, une fois par Thomas avec son club et une autre fois par un éclair."





Quelle finesse dans les descriptions:p WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2960 Karma: 9554 Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol 0 Le timing est complètement fou. masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 789 Karma: 494 Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol 0 L'électricité n'est pas sensée trouver le moyen le plus rapide de rejoindre le sol? (positif négatif toussa)

Là on dirait que la balle "absorbe" l'énergie de l'éclair, c'est bizarre. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2581 Karma: 6276 En ligne ! Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol 0 fake ! normalement les coups de foudre , c'est avant les coups de reins !!! djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 13 En ligne ! Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol Re: Un éclair frappe une balle de golf en plein vol 0 fake,



- la balle qui freeze en vol , alors que le joueur continue son movement.

- l'ombre d'eclair qui est totalement absent sur tout le visuel ( sous le joueur , les balles balles du terrain )

- le personnes présents qui prépare leur réaction.



