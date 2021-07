Vidéo : Un écriteau efficace contre les démarcheurs Posté par Koreus

Vous êtes régulièrement dérangés par les démarcheurs qui viennent sonner à votre porte. Voici un écriteau qui devrait les dissuader.



Vidéo (22s) : Un écriteau contre les démarcheurs





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 701 Karma: 2635 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 3 Hahaha excellent ! Allez, tiens, une petite blague :



Vous savez ce que c'est qu'un spermatozoïde avec un attaché-case?



C'est un représentant de mes couilles ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1382 Karma: 2340 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 0 Le pire c'est que vu comment sont les lois aux USA, c'est pas impossible que le démarcheur doit réellement payer... Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 145 Karma: 249 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 1 Bricci merci pour cette blague !

merci pour cette blague ! Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 95 Karma: 299 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 0 Please Koreusiens, by clicking on ce premier article you agree de devenir totalement addict à ce site internet un peu vieillot mais totalement attachant!



Attention, every week there is un incroyable zapping wich you might oblige your family to watch with you (and they will en redemander) Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2702 Karma: 2080 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 0 Le pire je trouve c'est de venir avec sa fille/petite fille pour atendrir/jouer de ça. Ils ont honte de rien. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4869 Karma: 7264 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 0 @Hugo-Drax deja je passais pas pour un mec futé. Ben alors là t enfonces le clou.. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1382 Karma: 2340 Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 0

@Mahad

Le pire je trouve c'est de venir avec sa fille/petite fille pour atendrir/jouer de ça. Ils ont honte de rien.



Et encore, là ils sont en meute serrée, chez moi ils envoient la petite fille sonner donc t'ouvres sans te méfier et bam ils surgissent d'un coin pour te vendre leurs merdes. Citation :Et encore, là ils sont en meute serrée, chez moi ils envoient la petite fille sonner donc t'ouvres sans te méfier et bam ils surgissent d'un coin pour te vendre leurs merdes. _Kazuya_ Je m'installe Inscrit le: 19/2/2021 Envois: 112 En ligne ! Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 1 L'idée est géniale. Comment virer ces parasites sans le faire soi-même et sans être insultant.



N'empêche, il m'est arrivé deux ou trois fois d'ouvrir et de discuter avec les témoins de Jéhovah. J'aime bien les pousser dans leur retranchement et démontrer comment leurs arguments n'ont aucune logique. Je perds 10 minutes, mais je m'amuse bien. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7178 Karma: 3048 En ligne ! Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs Re: Un écriteau efficace contre les démarcheurs 0 Ok mais je comprend pas , le démarcheur peut très bien sortir son spitch , rien ne l'oblige a payer ensuite il ne signe rien l'engageant .