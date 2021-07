Vidéo : Un peintre est embêté : son échelle monte plus haut que la zone à peindre

Posté par -Flo-



Un peintre est embêté : son échelle monte plus haut que la zone à peindre. Faculté d'adaptation et d'improvisation du génie humain : il suffit de la mettre à l'horizontale.



Bon bien sûr on s'attend à ce qui va se passer, mais il y a une fin après la fin, qui m'a fait éclater de rire (le moment où il se retourne).







