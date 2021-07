Vidéo : Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter la rivière Posté par Yazguen

Un petit poisson est face à un obstacle infranchissable mais avec un peu de détermination, tout est possible !



Vidéo (30s) : Un poisson remonte un petit filet d'eau





Sur le même sujet :

Vidéo : Des poissons rouges dressés Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 401 Karma: 87 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 4 Il vaut mieux qu'il remonte le filet d'eau plutôt que se faire sortir de l'eau par un filet. gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 374 Karma: 837 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 Trace ta route, petit têtard. lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 456 Karma: 539 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 1 En tant qu'animal terrestre, on a du mal à imaginer se déplacer aussi vite dans l'eau !



En plongée en Mer Rouge, j'avais déjà assisté à une course poursuite entre un genre de Mérou local (environ 50cm) et un autre poisson bien plus petit. Ils tournaient tous les deux si vite autour des coraux que je pouvais difficilement les suivre à l'oeil nu (c'est là où j'aurais bien aimé avoir un ralenti). dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2584 Karma: 6286 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 1 un peu comme dans une course de spermatozoïdes en fait. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3130 Karma: 3779 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0



Ce poisson de l'épicness absolue Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 333 Karma: 137 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 "La vie trouve toujours un chemin"

Pr Malcolm Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 438 Karma: 1452 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 Si vous avez un poisson qui est remonté par vos chiottes, maintenant vous savez comment Tytouan Je m'installe Inscrit le: 18/12/2010 Envois: 184 Karma: 712 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 2 - Papa ! Comment on fait les bébés ?

- Tiens ma fille, regarde cette vidéo. Ca te donnera un début d'explication.

- Mais pourquoi le monsieur et la madame sont tout nus ?

- De quoi ?... AH NAN MAIS MERDE !!! C'est la vidéo du poisson qui remonte le court d'eau que je voulais te montrer moi !!!! Bordel, elle est où ??? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4885 Karma: 7276 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 Si l'obstacle est infranchissable...comment arrive il a le franchir??? Encore un titre putaclic...mais qui s en etonne quand on connait l auteur de la.video? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2962 Karma: 9559 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 A la fin il devait mourir de soif … Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 704 Karma: 2658 Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 @Tytouan Hahaha j'ai pensé exactement la même chose, tu m'as régalé ! MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1582 Karma: 2760 En ligne ! Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... Re: Un poisson utilise un filet d'eau pour remonter ... 0 C'est pour aller faire des poissons pas nés ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.