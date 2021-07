Vidéo : Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Posté par Yazguen

Vous avez tendance à vous énerver facilement quand vous jouez aux jeux vidéo ? Le Rage Quit Protector est l'accessoire qu'il vous faut.



Vidéo (31s) : Rage Quit Protector





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Alatric Je viens d'arriver Inscrit le: 25/10/2012 Envois: 93 Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 J'en connais un a qui ça aurait bien aider tellement il a du acheter de manette de PS3 a l'époque AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1250 Karma: 432 En ligne ! Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 On arrête pas le progrès ! houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 584 Karma: 426 Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 1 Le problème de l'accessoire est que tu va jouer encore plus mal avec don rager plus Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 190 Karma: 790 Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 19 Karma: 85 Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 2 Superbe idée ! Je contacte Sardoche de suite ! Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 189 Karma: 186 Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0

@PeterVonBart

Superbe idée ! Je contacte Sardoche de suite !

ouai enfin avec une souris et un clavier ça marche bcp moins bien quand même Citation :ouai enfin avec une souris et un clavier ça marche bcp moins bien quand même Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 185 Karma: 187 En ligne ! Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 @PeterVonBart Pas de suite, attends le pack clavier / souri / écran avec option pour les murs Hebus25 Help Desk Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1319 Karma: 1713 En ligne ! Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 Gamer qui a besoin de regarder les boutons ? Ils ont vraiment étudié le marché.



Plutôt que de les conforter dans leur connerie, je trouvais le fait de devoir une manette, une télé,.... comme une punition adapté à la connerie. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4886 Karma: 7274 En ligne ! Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 Sur la vignette j ai cru a un accessoire que j utilise quand je me sens seul. KingRarium Je m'installe Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 110 Karma: 1036 En ligne ! Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo Re: Accessoire pour les rajeux aux jeux vidéo 0 Les hommes avaient le choix entre réfléchir à ce projet ou bien trouver des solutions aux enjeux environnementaux.

On a vraiment le sens des priorités. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.