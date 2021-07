Vidéo : Une photo panoramique peinte sur une sphère Posté par Exotope

Une sphère imprimée en 3D sur laquelle l'artiste Daisuke Samejima a peint une photo panoramique à 360°.







Vidéo (1mn) : Photo panoramique sur une sphère





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1393 Karma: 2366 En ligne ! Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 1 Il a de l'avenir en perspective ! chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 103 Karma: 389 Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 0 Le résultat est super ! Une nouvelle mode est lancée? Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1989 Karma: 3370 Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 1 C'est très cool, comme objet.

- Alors, tu la tires ou tu la pointes, Daisuke, on t'attend.



- Alors, tu la tires ou tu la pointes, Daisuke, on t'attend. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 127 Karma: 364 En ligne ! Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 3 pour peindre ça, il a bien dû sphère chier Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2704 Karma: 2082 Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 0 GG il a du talent Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 477 Karma: 2943 Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 1 Il n'a pas trouvé de modèle plus intéressant qu'un vieux quartier tout moche ? J'sais pas moi, un paysage Alpin par exemple ? Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 315 Karma: 212 Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 0



on comprend donc que c'est assez naturel d'essayer de voir ce que ça donnerai sur une sphère. D’ailleurs quand on regarde une vidéo 360° on se déplace au milieu d'une sphère . La au lieu de voir le paysage de l’intérieur, on le voit de l’extérieur, ce qui donne une perspective plutôt étrange avec les extrémité qui fuient vers l'avant au lieux de fuir vers l’arrière. C'est marrant à voir, ça fait la même chose que les vidéos "fish eyes" en fait

https://www.youtube.com/watch?v=SYA0VoiGfV8 voila a quoi ressemble ce genre de photo à plat

FouTaquin Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 33 Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère Re: Une photo panoramique peinte sur une sphère 0 est ce que comme toutes les balles, elle rebondit et peut-on la lancer à son chien?