Vidéo : Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Posté par Olyer

De la danse contemporaine chorégraphiée par Zoï Tatopoulos sur le morceau « We Will Find It ».





Vidéo (3mn17s) : We Will Find It (Danse contemporaine)





Auteur Conversation Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 543 Karma: 968 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Non. Ze-GIF Je suis accro Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 561 Karma: 558 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 2 Ça part direct dans mes favoris... j'adore trop Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 533 Karma: 661 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 C'est pas une vidéo pour tout le monde, c'est sure.

La prestation est dérangeante, mais bien réalisée.



La prestation est dérangeante, mais bien réalisée. Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 44 Karma: 202 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 On ne peut dénier qu'il y a un côté artistique.



Voilà c'est tout ce que je peux dire. Bonne journée. Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 538 Karma: 241 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0

Qu'est-ce qu'il y a de dérangeant ? Citation :Qu'est-ce qu'il y a de dérangeant ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1396 Karma: 2373 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 La danse oui, la musique non.



J'avais l'impression d'écouter une vieille K7 dans un baladeur où on appuie sur avance rapide. bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 86 Karma: 332 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Dommage, avec de la musique, ça pourrait être bien. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2584 Karma: 1233 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 2 J'ai jamais compris ce délire... EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 596 Karma: 438 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Zbarfouef Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 7205 Karma: 3059 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 1 C'est pas trop mon truc la danse contemporaine mais je salue la performance tout de même , bravo messieurs y a du boulot là dedans . Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 335 Karma: 137 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Les réac' en PLS devant l'art moderne. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 448 Karma: 379 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Ils sont fort en tant que danseur,

mais je ne voie aucun art dans cette....prestation.

j'aime pas la musique utilisé non plus...



J'aime pas la danse en règle générale de toute manière,

si ya bien un truc que je peut pas blairer c'est les publicités ou ca chante et ca danse, ca m'insupporte au plus au point... je zap direct.

genre ca bordel....







C'est vraiment insupportable "pour mes yeux et mes oreilles"



Les goûts et les couleurs... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 925 Karma: 1055 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Qui a mis ça en article ? Gênant.... psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 504 Karma: 1067 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 1 Willouuu tu veux de l'art moderne



La vidéo est déjà passée :



Do You Love Me?



tu veux de l'art moderneLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic224767.html Do You Love Me? Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4889 Karma: 7278 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 1 J ai hesite a cliquer. J ai bien fais de le faire. C est beau. c est vraiment des athlètes!! J inscris mes fils a la danse!! morizot Je viens d'arriver Inscrit le: 24/4/2009 Envois: 19 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 1 Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 533 Karma: 661 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0

La danse. Nous ne sommes pas habitué à voir des gens bouger ainsi, et encore moins à se déboiter les articulations pour des fins artistique.

La mise en scène et le montage accentuent l'aspect dérangeant de la danse. Citation :La danse. Nous ne sommes pas habitué à voir des gens bouger ainsi, et encore moins à se déboiter les articulations pour des fins artistique.La mise en scène et le montage accentuent l'aspect dérangeant de la danse. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2586 Karma: 6288 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Vous navigateur est trop vieux stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 94 Karma: 90 En ligne ! Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0



L'art contemporain, ce truc "inventé" par des "élites" qui étaient emmerdées de voir les "prolos" accéder à l'art (le vrai), histoire d'avoir leur truc à eux. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2717 Karma: 2029 En ligne ! Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 stadros83 Citation : histoire d'avoir leur truc à eux.



leur truc à eux... à défiscaliser et nettoyer l'argent sale Citation :leur truc à eux... à défiscaliser et nettoyer l'argent sale -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3876 Karma: 1459 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0

L'art contemporain, ce truc "inventé" par des "élites" qui étaient emmerdées de voir les "prolos" accéder à l'art (le vrai), histoire d'avoir leur truc à eux.



Puis les prolos ont inventé les cryptomonnaies, histoire d'avoir eux aussi un truc sans intérêt et inutile à quoi donner de la valeur entre initiés.





PS: ah tiens, à nettoyer l'argent sale aussi, tout pareil. Citation :Puis les prolos ont inventé les cryptomonnaies, histoire d'avoir eux aussi un truc sans intérêt et inutile à quoi donner de la valeur entre initiés.PS: ah tiens, à nettoyer l'argent sale aussi, tout pareil. Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 59 Karma: 80 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Beaucoup de sérénité se dégage dans cette performance, ainsi qu'une certaine violence. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1605 Karma: 3121 En ligne ! Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Ce n'est que mon avis personnel mais la première moitié de la vidéo c'est (excusez du terme) de la merde en barres. Y'a un côté "performance" certes mais c'est pas ce que j'appellerai de la danse faut pas déconner.

Il n'y a qu'a partir du moment ou cela redevient un peu plus "classique" que l'on commence à retrouver une certaine beauté et harmonie. kast_or Je viens d'arriver Inscrit le: 22/11/2010 Envois: 23 Karma: 50 Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 @Menelage je suis pas spécialement sensible non plus à la danse contemporaine mais en l occurrence j avais trouvé ce clip/pub excellent. Surtout car je trouve que la "chorégraphie" colle vachement bien avec la musique.

Faire "n'importe quoi" pour au final obtenir un tout harmonieux cest au final un peu comme faire une peinture abstraite où l on se dit que n importe quel gosse de 2 ans aurait fait pareil : ça demande du talent pour que les gens finissent par trouver le résultat beau stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 94 Karma: 90 En ligne ! Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0

Oui il y a aussi ça parfois Citation :Oui il y a aussi ça parfois 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 209 Karma: 586 En ligne ! Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » Re: Danse contemporaine sur le morceau « We Will Find It » 0 Il n'y a pas beaucoup de sensibilité artistique chez les personnes ayant commenté au dessus de moi.

Aimer ou non c'est subjectif.

Dire que ce n'est pas de l'art... vous êtes qui pour juger ?

Les personnes derrière cette performance, danseurs, chorégraphes, monteurs, musiciens etc, tout ce beau monde a passé du temps pour s'accorder sur un résultat en voulant faire passer un message, ou une émotion.

C'est de l'art, il n'y a pas à discuter. Très bien réalisé et exécuté.

J'aime bien quand ils marchent à quatre pattes, on dirait des créatures style zombies, ça donne presque envie de les tirer....