Vidéo : « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant internet Posté par 30Secondes

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, un bonhomme au gros nez s’impose aux quatre coins du monde. Son nom ? « Kilroy was here ».



Vidéo (4mn10s) : Le premier mème 50 ans avant le web





@Kilroy1 corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1411 Karma: 3776 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 0 Rien ne prouve qu'il soit le premier mème.

Y'en a eu peut-être au 19ème siècle. Avant, mème. Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 62 Karma: 89 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 0 Il y a beaucoup de style writing sur Koreus. Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 234 Karma: 171 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 0

Voici la premier mème FAKE !Voici la premier mème Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2585 Karma: 1236 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 1 Je connaissais déjà, mais c'est super comme video. kaporalhart Je suis accro Inscrit le: 9/2/2011 Envois: 854 Karma: 715 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 1 @AymericCaron d'après wikipédia, "un meme, au sens général, est un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par d'autres moyens non génétiques"



On pourrait donc dire que c'est une façon de répéter une blague, mais pas au sens d'une histoire drôle. Ce qui veut dire que la seule chose dont on a besoin c'est le concept de communiquer, de l'humour, et d'une communauté.



Je pense pas qu'il faille compter en siècles pour trouver le premier meme, mais en millénaires. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 147 Karma: 237 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 0



https://s.france24.com/media/display/cf59fd6e-103d-11e9-8fc2-005056bff430/w:1280/p:16x9/rosie-the-riveter.webp Très bon documentaire sur ce graffiti, rien à dire. Mais des memes il y en a eu d'autres. Celui-ci par exemple, qui date de 1943. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4898 Karma: 7280 Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 0 En attendant, le notre il doit etre en train d ecrire a Koreus pour faire part de son indignation ...c est ce que je ferais a sa place. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 450 Karma: 376 En ligne ! Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... Re: « Kilroy was here », le premier mème 50 ans avant int... 0 Désolé je supporte pas cette intonation de fiotte... 4 minutes c'est trop long.