Vidéo : Un Corse est furieux contre un motard après un dépassement Posté par WeWereOnABreak

Un motard va apprendre à ses dépends que le code de la route en Corse est différent qu’en Métropole.





Vidéo () : On ne double pas en Corse !





Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1006 Karma: 1707 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 8 Quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible d'être comme ça ? Genre sérieusement, ça me dépasse.

(Pas fait exprès, le jeu de mot !)

belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 397 Karma: 425 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 5

@Tokipudi

Citation :

@madflo

L'utilitaire va bientôt repartir suite à l'intersection.

Le motard décide de dépasser.

Du coup comme prévu la voiture accélère.

Le motard veut dépasser coute que coute. Il accélère se mettant en danger vu sa visibilité amoindrie par la présence de l'utilitaire.



Le conducteur est fou de rage de voir un imbécile faire le kéké. Il l'insulte.



Le motard se croit dans son bon droit et met la vidéo sur internet.



Conclusion : si vous voyez un motard faire n'importe quoi, évitez le... Ca ne sert à rien de les insulter car ils se sentiront toujours dans leur bon droit.



Le motard double, et la camionette donne un gros coup d'accélérateur pour pas se faire doubler.



Le motard aurait dû arrêter de doubler et se rabattre derrière, mais la camionnette n'aurait pas dû accélérer autant pour ne pas se faire doubler, et encore moins sortir de la voiture et aller gueuler comme un abruti sur le motard.

Je vais faire plus court. y'a une ligne continue au sol. le motard n'a pas le droit de doubler, point barre. Citation :Je vais faire plus court. y'a une ligne continue au sol. le motard n'a pas le droit de doubler, point barre.

31 commentaires Auteur Conversation Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1006 Karma: 1707 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 8 Quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible d'être comme ça ? Genre sérieusement, ça me dépasse.

(Pas fait exprès, le jeu de mot !) Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 970 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 et celui la je peux l'insulter ? Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 301 Karma: 168 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0





@ tous les choqués du dessous, cest juste un peu de provocation bon enfant basée sur de l inconscient collectif. (Les voyous cest que des jeunes de cités, des Kaïra... ce genre de bêtise). Ceci dit pour en avoir lu un , je ne vois pas ce qui caractérise le.mec comme étant d un milieu favorisé. Il a l attitude des gitans que l on voyait y a deux ou trois ans dans un même. Je ne vois pas pourquoi les connards seraient obligatoirement des gens de cités. Ils sont partout et de toutes origines. Et en plus ils sont nombreux ces cons madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 155 Karma: 86 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 L'utilitaire va bientôt repartir suite à l'intersection.

Le motard décide de dépasser.

Du coup comme prévu la voiture accélère.

Le motard veut dépasser coute que coute. Il accélère se mettant en danger vu sa visibilité amoindrie par la présence de l'utilitaire.



Le conducteur est fou de rage de voir un imbécile faire le kéké. Il l'insulte.



Le motard se croit dans son bon droit et met la vidéo sur internet.



Conclusion : si vous voyez un motard faire n'importe quoi, évitez le... Ca ne sert à rien de les insulter car ils se sentiront toujours dans leur bon droit.

Le motard décide de dépasser.

Du coup comme prévu la voiture accélère.

Le motard veut dépasser coute que coute. Il accélère se mettant en danger vu sa visibilité amoindrie par la présence de l'utilitaire.



Le conducteur est fou de rage de voir un imbécile faire le kéké. Il l'insulte.



Le motard se croit dans son bon droit et met la vidéo sur internet.



Conclusion : si vous voyez un motard faire n'importe quoi, évitez le... Ca ne sert à rien de les insulter car ils se sentiront toujours dans leur bon droit. alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 236 Karma: 168 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 @Kratos2077



et au moins les gens de cité ont l'excuse de vivre dans des milieux favorisés.. mais bref je vois pas pourquoi on parle de ça Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 20 Karma: 100 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 2 Fake j'ai lu Asterix Et Obelix en Corse et ils sont bien plus gentils ! Lui ça doit être un Romain je pense.

Vérifié vos sources ! Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10982 Karma: 7568 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 4 "Allez ! Tu dégages ! tu DÉGAGES !!!"

...

Mais tu pars pas avant moi ! Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 550 Karma: 413 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 3

@Kratos2077

Je ne vois pas pourquoi les connards seraient obligatoirement des gens de cités. Ils sont partout et de toutes origines. Et en plus ils sont nombreux ces cons

Il dit qu'il voit pas le rapport. Citation :Il dit qu'il voit pas le rapport. Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 550 Karma: 413 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1

@madflo

L'utilitaire va bientôt repartir suite à l'intersection.

Le motard décide de dépasser.

Du coup comme prévu la voiture accélère.

Le motard veut dépasser coute que coute. Il accélère se mettant en danger vu sa visibilité amoindrie par la présence de l'utilitaire.



Le conducteur est fou de rage de voir un imbécile faire le kéké. Il l'insulte.



Le motard se croit dans son bon droit et met la vidéo sur internet.



Conclusion : si vous voyez un motard faire n'importe quoi, évitez le... Ca ne sert à rien de les insulter car ils se sentiront toujours dans leur bon droit.



Le motard double, et la camionette donne un gros coup d'accélérateur pour pas se faire doubler.



Le motard aurait dû arrêter de doubler et se rabattre derrière, mais la camionnette n'aurait pas dû accélérer autant pour ne pas se faire doubler, et encore moins sortir de la voiture et aller gueuler comme un abruti sur le motard. Citation :Le motard double, et la camionette donne un gros coup d'accélérateur pour pas se faire doubler.Le motard aurait dû arrêter de doubler et se rabattre derrière, mais la camionnette n'aurait pas dû accélérer autant pour ne pas se faire doubler, et encore moins sortir de la voiture et aller gueuler comme un abruti sur le motard. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 397 Karma: 425 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 5

@Tokipudi

Citation :

@madflo

L'utilitaire va bientôt repartir suite à l'intersection.

Le motard décide de dépasser.

Du coup comme prévu la voiture accélère.

Le motard veut dépasser coute que coute. Il accélère se mettant en danger vu sa visibilité amoindrie par la présence de l'utilitaire.



Le conducteur est fou de rage de voir un imbécile faire le kéké. Il l'insulte.



Le motard se croit dans son bon droit et met la vidéo sur internet.



Conclusion : si vous voyez un motard faire n'importe quoi, évitez le... Ca ne sert à rien de les insulter car ils se sentiront toujours dans leur bon droit.



Le motard double, et la camionette donne un gros coup d'accélérateur pour pas se faire doubler.



Le motard aurait dû arrêter de doubler et se rabattre derrière, mais la camionnette n'aurait pas dû accélérer autant pour ne pas se faire doubler, et encore moins sortir de la voiture et aller gueuler comme un abruti sur le motard.

Je vais faire plus court. y'a une ligne continue au sol. le motard n'a pas le droit de doubler, point barre. Citation :Je vais faire plus court. y'a une ligne continue au sol. le motard n'a pas le droit de doubler, point barre. Cxfin Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2013 Envois: 78 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1 Donc un motard peut se permettre de franchir une ligne blanche, rouler à contre sens, dépasser la limite de voitesse en ville... et en plus donner des leçons. Et ça se dit motard... Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1991 Karma: 3370 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 Est-ce qu'on peut faire des blagues sur les Corses ?



- Tout à fait !…………. Mais, il ne faut pas.



(blague corse authentique) abrozytdzfgry Je m'installe Inscrit le: 1/2/2014 Envois: 339 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1 il faudrait rappeler à ce français de corse qu'il est lui aussi français lol Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 3132 Karma: 3780 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1 @madflo



Moi ce que j'ai vu c'est plutôt un motard qui veut dépasser et un camion qui ne veut pas et qui accélère, quitte à y laisser une priorité à droite.

Et Mr. Ptitzizicomplexé vexé d'avoir été doublé qui veut se taper après la course parce que sa fierté de Corse est en jeu. Khalimero Je m'installe Inscrit le: 12/6/2017 Envois: 167 Karma: 248 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 2 Bon alors vous avez compris le code de la route Corse ?

Quant on double on accélère pas !!!!!!!!!!!

Non mais quel audace !!!!

On freine, au mieux.



Sinon, sans pour autant justifier la drama queen, il a fait un dépassement qui lui rapporte quoi ? Au lieu de profiter du paysage temps etc, il gagne 10 secondes, et se retrouve à l'arrêt au même endroit très peu de temps après. bref ...

Chacun ses tords. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 235 Karma: 236 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 Corse de merde ! faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 175 Karma: 416 En ligne ! Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 2 Ce qui me choque le plus, au delà de la débilité du mec et de son racisme anti-français car c'est bien de cella dont il s'agit, c'est surtout le :



"tu me double et tu accélère ? Tu me double et tu accélère ???..." WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 438 Karma: 312 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1 https://www.koreus.com/modules/newbb/topic134529.html



CLASH GITANS LA RÉPONSE !!!! CLASH GITANS LA RÉPONSE !!!! followmyway Je viens d'arriver Inscrit le: 1/10/2015 Envois: 64 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1 @Kratos2077



les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. "

Michel Audiard stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 99 Karma: 94 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 2 Je suis motard et ce motard est juste un con... Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 153 Karma: 64 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 2 @madflo Pour abonder dans ton sens , il y avait également le marquage au sol (bande continue) interdisant le dépassement ! Donc le motard n'était pas dans son droit. Après c'est juste l'histoire de deux gars qui ont le QI d'une huitre. L'un pour avoir fait un dépassement dangereux (pour lui mais surtout pour les autres usagers) là où c'était proscrit et l'autre pour des propos xénophobe hors sujet. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5756 Karma: 5493 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 La connerie n'est pas spécifique à une région, pas plus en Corse que sur le continent.

On arrête les clichés régionaux.

Signé :un lorrain, marié à une ch'ti, installé en Bretagne et qui a gardé un excellent souvenir de voyage en Corse. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 860 Karma: 3693 En ligne ! Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1

@Dhiwal

Quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible d'être comme ça ? Genre sérieusement, ça me dépasse.

(Pas fait exprès, le jeu de mot !)



Il faudrait explorer un peu plus. Mais on voit là un type qui ne contrôle pas bien ses émotions, avec une agressivité exacerbée. Il pense que la Corse s'est "chez lui" et qu'une personne qui n'y vit pas est une étrangère. On a l'impression qu'il se place au dessus de celle-ci, et que ses propres normes de ce qui est bien ou mal sont des règles que tous doivent respecter, notamment l'étranger qui soit s'y soumettre.

On sent un coté un peu interprétatif : si il me double, ce n'est pas pour me doubler, c'est parce qu’il ne me respecte pas. Or, comment un étranger, qui est sensé se soumettre à mes propres règles, peut refuser de s'y plier?



Ca fait un peu penser, et c'est un peu comme ça au doigt levé, à des éléments du trouble de la personnalité narcissique. Notre ami à surement des traits immature, et une faible estime de lui-même. Il se sent en insécurité dès qu'il à le sentiment que son égo est touché, et en focalisant autant là dessus, il interprète tout évènement extérieur comme une possible agression. Citation :Il faudrait explorer un peu plus. Mais on voit là un type qui ne contrôle pas bien ses émotions, avec une agressivité exacerbée. Il pense que la Corse s'est "chez lui" et qu'une personne qui n'y vit pas est une étrangère. On a l'impression qu'il se place au dessus de celle-ci, et que ses propres normes de ce qui est bien ou mal sont des règles que tous doivent respecter, notamment l'étranger qui soit s'y soumettre.On sent un coté un peu interprétatif : si il me double, ce n'est pas pour me doubler, c'est parce qu’il ne me respecte pas. Or, comment un étranger, qui est sensé se soumettre à mes propres règles, peut refuser de s'y plier?Ca fait un peu penser, et c'est un peu comme ça au doigt levé, à des éléments du trouble de la personnalité narcissique. Notre ami à surement des traits immature, et une faible estime de lui-même. Il se sent en insécurité dès qu'il à le sentiment que son égo est touché, et en focalisant autant là dessus, il interprète tout évènement extérieur comme une possible agression. Kratos2077 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 301 Karma: 168 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 Gudevski toi, tu cherches un peu !!! toi, tu cherches un peu !!! Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 123 Karma: 479 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0

Je vais faire plus court. y'a une ligne continue au sol. le motard n'a pas le droit de doubler, point barre.



Non, si tu ne franchis pas la ligne c’est bon…aussi loin que je me souvienne des paroles de mon moniteur moto école… Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 289 Karma: 151 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 "tu me double et tu acceleres !" bah c'est le but s'il veut passer devant toi hein !



Je ne comprends pas trop la suréaction du gars qui est en camionnette alors que l'autre est en moto moi quand je vois un motard arriver à ma gauche pour doubler j'essaye au moins de me déporter pour lui laisser le champ libre ou je garde ma vitesse j'essaye pas vainement de l'empecher de me doubler (de une je suis sur de ne pas y arriver avec mon vehicule et de deux c'est dangereux et inutile )



edit : j'avais pas vu le marquage au sol bon bah le motard n'est pas mieux lotit que le camionneur apres mes propos restent censés même s'il y a dépassement illégal tu essayes pas de jouer à fast and furious dans une ville quand on essaye de te doubler. MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 99 Karma: 85 En ligne ! Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 Le bon titre de la vidéo : "On ne double pas comme une merde en Corse !"

- dépassement sur la ligne blanche continue

- dépassement à 2 intersections (dont la 2ème avec la priorité à droite)



Et mon petit doigt qui me dit qu'un autre doigt a été levé après le dépassement ...



Et après ça vient couiner qu'on se retrouve enterré dans le maquis. Wamou Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2011 Envois: 2203 Karma: 1039 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 Un coup de boule sur un corse avec un casque ca fait quoi ? Fanfwe Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2013 Envois: 24 Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 1

@belnea

Citation :

@Tokipudi

Citation :

@madflo

L'utilitaire va bientôt repartir suite à l'intersection.

Le motard décide de dépasser.

Du coup comme prévu la voiture accélère.

Le motard veut dépasser coute que coute. Il accélère se mettant en danger vu sa visibilité amoindrie par la présence de l'utilitaire.



Le conducteur est fou de rage de voir un imbécile faire le kéké. Il l'insulte.



Le motard se croit dans son bon droit et met la vidéo sur internet.



Conclusion : si vous voyez un motard faire n'importe quoi, évitez le... Ca ne sert à rien de les insulter car ils se sentiront toujours dans leur bon droit.



Le motard double, et la camionette donne un gros coup d'accélérateur pour pas se faire doubler.



Le motard aurait dû arrêter de doubler et se rabattre derrière, mais la camionnette n'aurait pas dû accélérer autant pour ne pas se faire doubler, et encore moins sortir de la voiture et aller gueuler comme un abruti sur le motard.

Je vais faire plus court. y'a une ligne continue au sol. le motard n'a pas le droit de doubler, point barre.

Bah non pas point barre.

Le mortard est le premier a etre en faute, c'est evident et il est indefendable.

Mais on ne se fait pas justice soi meme, et ca ne donne pas le droit pour autant au chauffeur de la camionette de faire de la merde a son tour.



Bref les deux sont tout autant en tort. Citation :Bah non pas point barre.Le mortard est le premier a etre en faute, c'est evident et il est indefendable.Mais on ne se fait pas justice soi meme, et ca ne donne pas le droit pour autant au chauffeur de la camionette de faire de la merde a son tour.Bref les deux sont tout autant en tort. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 860 Karma: 3693 En ligne ! Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 @MythicMan



Non mais on ne double pas comme une merde partout en fait. Corse ou pas Corse, même si on se touche la nouille en fantasmant sur le maquis, ça ne change rien.



Mais après, c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire quelque chose de dangereux, que ça te donne le droit de rendre la situation encore plus dangereuse. Tu le vois faire ses conneries, tu ralentis, tu le laisses passer, et tu auras la fierté de te dire deux choses : je suis moins con que lui, et j'ai peut être sauvé des vies. Et c'est tout. Tu continues ta journée, y'a rien eu de dramatique, ton zizi n'a pas rétréci, ta femme t'aime toujours autant, tes amis restent tes amis, aucune inquiétude. MythicMan Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2020 Envois: 99 Karma: 85 En ligne ! Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... Re: Un Corse est furieux contre un motard après un dépass... 0 @La_Koukouille

C'est pas moi qui est précisé que c'était en Corse, j'ai juste rajouté "comme une merde" dans le titre.

Pour le maquis, c'est juste une métaphore/image locale hein.... c'est comme finir en barbecue à Marseille, si ça s'était passé à Marseille, ou dans lac Michigan si ça s'était passé à Chicago.... Tu vois l'idée non ?

