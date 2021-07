Vidéo : Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture bélier Posté par Koreus

Les temps sont durs, même pour les délinquants. Ces deux là n'ont trouvé qu'une Peugeot 205 pour faire voiture-bélier lors de l'attaque d'un distributeur.



Vidéo (45s) : Attaque d'un distributeur avec une Peugeot 205





Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 125 Karma: 108 Re: Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture... Re: Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture... 2 Je pense qu'ils auraient eu plus de chance d'atteindre leur but à coup de Nokia 3310 ^^ Legion_Geth Je m'installe Inscrit le: 9/3/2013 Envois: 170 Karma: 204 Re: Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture... Re: Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture... 0



Et puis bon, une fois que tu tapes le distributeur sans réussir à l'exploser : les billets sont teints de manière permanente, donc perdu ! ^^







nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1174 Karma: 2060 Re: Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture... Re: Deux malfrats utilisent une Peugeot 205 comme voiture... 0 Il voulait juste faire sa vidange.. c'est fou ce racisme systématique..