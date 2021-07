Vidéo : Verser du métal fondu dans un rondin de bois Posté par THSSS

Verser du métal fondu à l'intérieur d'un trou percé dans un rondin de bois.



Vidéo (7s) : Verser du métal fondu dans un rondin





Sur le même sujet :

Vidéo : Retirer un film plastique d'un pot #satisfaisant Vidéo : Verser de l'eau dans un mug (Magie) Vidéo : Un homme touche du métal en fusion à main nue Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 458 Karma: 544 Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 0 Sauvage Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2020 Envois: 9 Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 0 Et pafff !!!.... Ça fait des chocapics !!! ah non. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2134 Karma: 2189 Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 0



Si NIMPORTEKOI était un pays voila ce que seraient les (3) couleurs de son drapeau. Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 123 Karma: 51 Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 0 C'est con mais ça m'a fait rire ^^ Darkblanc Je m'installe Inscrit le: 6/12/2013 Envois: 148 Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 1 le caméraman de la vidéo d'origine a pas du trop rigoler si on est sur du metal a très haute température ...:x Roheniem Je m'installe Inscrit le: 18/11/2015 Envois: 159 Karma: 137 Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 0 @Darkblanc

on est d'accord qu'au ralenti, on dirait vraiment que le métal explose NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 130 Karma: 355 En ligne ! Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois Re: Verser du métal fondu dans un rondin de bois 0

@Roheniem

@Darkblanc

on est d'accord qu'au ralenti, on dirait vraiment que le métal explose



Rondin de bois pas sec, le metal liquide ultra chaud fait chauffer la sève/eau du bois, ça fait de la vapeur qui "explose" et envoit le metal en fusion dans tous les sens... Citation :Rondin de bois pas sec, le metal liquide ultra chaud fait chauffer la sève/eau du bois, ça fait de la vapeur qui "explose" et envoit le metal en fusion dans tous les sens... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.