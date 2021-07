Vidéo : Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Posté par Yazguen

L'élève pilote Brian Parsley a une panne de moteur en plein vol à Concord, en Caroline du Nord.



Vidéo (2mn31s) : Panne de moteur en plein vol





Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1935 Karma: 574 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 3 J'adore le holy shit à la fin gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 378 Karma: 839 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 1 Emotionnant, j'ai ressenti un peu de son stress! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 763 Karma: 685 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 1 Heureusement qu'il n'a pas eu en plus... Une panne des sens. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4909 Karma: 7303 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 0 La radio ca marche mieux que le téléphone parfois.

"Assistance Aviation bonjour, pour des raisons destinées a rendre nos service meilleurs cet appel peut etre écoute. Si vous refusez tapez etoile......si vous appelez pour renouveler votre adhesion tapez 1. Si vous appelez pour signaler un probleme technique tapez 2...."

"2..."

"Désolé nous n'avons pas compris votre demande..."







Bref vous connaissez Nerio Je suis accro Inscrit le: 3/5/2005 Envois: 687 Karma: 388 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 1

@Ludo44

J'adore le holy shit à la fin :D

pareil! je pense qu'il le dit en pensant au cout du dépannage en se vachant à 20km de l'aérodrome... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 126 Karma: 486 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 0 C'est quand même plus facile d'acheter son permis pour 300 balles… MaxPayne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2018 Envois: 30 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 0

@Nerio

Citation :

@Ludo44

J'adore le holy shit à la fin :D

pareil! je pense qu'il le dit en pensant au cout du dépannage en se vachant à 20km de l'aérodrome...



Bof... Un ou deux jerricane de kérosène et il redécolle de là ou il a atterri non ? Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 620 Karma: 221 Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 0 La musique de film catastrophe est de trop. n666eo Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 17 En ligne ! Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol Re: Un élève pilote a une panne de moteur en plein vol 0 Superbe gestion de la panne.

Dommage pour la panne elle-même qui est une erreur difficilement pardonnable...

