Vidéo : Une technique pour écailler facilement un poisson

Une femme écaille facilement un poisson grâce à l'aide de ses canards. Et hop, tout prop' !





