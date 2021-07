Vidéo : Mettre de l'azote liquide dans une machine à vapeur Posté par Ze-GIF

Que se passe-t-il si on met de l'azote liquide dans une machine à vapeur ?



Vidéo (55s) : Azote liquide dans une machine à vapeur





Monster360 Je viens d'arriver Inscrit le: 30/8/2018 Envois: 9 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0 Holy cow! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2967 Karma: 9576 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 1



SPOIL !!!!!!!!! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 725 Karma: 2511 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0



UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 878 Karma: 790 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0 camaronalex Sauf que l'azote liquide s'obtient comment ?

@UltimateByte

@camaronalex Sauf que l'azote liquide s'obtient comment ?



chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 4067 Karma: 3790 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0

Citation :Ben dans les arbres à azote.. il suffit juste d'extraire le jus ladnewg Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2012 Envois: 32 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0



corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1415 Karma: 3783 En ligne ! Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0

Dans quel sens va partir l'eau ?



Dans quel sens va partir l'eau ?





Afficher le spoil



Les explications ici : Ce dispositif m'en rappelle un autre.Dans quel sens va partir l'eau ?Les explications ici : https://www.youtube.com/watch?v=M4-L8UgPkOk EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 607 Karma: 444 En ligne ! Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-voiture-azote-7525/ Voiture à azote bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 87 Karma: 334 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 1

On leur avait dit d'arrêter !



Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2714 Karma: 2085 Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0 Pourquoi ça coupe toujours au meilleur moment... Ze-GIF Je suis accro Inscrit le: 26/5/2021 Envois: 623 Karma: 639 En ligne ! Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... Re: Mettre de l'azote liquide dans une machine à vap... 0

C'est terriblement impressionnant de voir cette équilibre naturel se mettre en place !

