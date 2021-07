Vidéo : Une fille se prend une mouette au visage dans un Slingshot (États-Unis) Posté par Koreus

Dans un parc d'attractions à Wildwood, dans le New Jersey, une fille de 13 ans fait du Slingshot pour son anniversaire et reçoit un cadeau surprise.







Vidéo (19s) : Mouette vs Slingshot





Best birthday ever ! Elle a eu droit à un câlin de courage de la mouette.

Par contre pauvre bestiole, elle a perdu l'usage de son oreille droite



Et dire qu'elle espérait avoir un orgasme...

Juste, sans vouloir lancer un débat sur l'âge des règles...Elle a 13 ans.

@PurLio

Et dire qu'elle espérait avoir un orgasme...



Le double effet Kiss Cool

Terrifiant ces trucs-là. Rien qu'en le regardant, j'ai les mains mouettes ! okay elle était facile

j'avoue un peu déplacé pour une enfant de 13 ans ^^'

@Apowers

Citation :

@PurLio

Et dire qu'elle espérait avoir un orgasme...



Juste, sans vouloir lancer un débat sur l'âge des règles...Elle a 13 ans.



C'est de la mouette qu'on parle.