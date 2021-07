Vidéo : Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'un hôtel Posté par Skwatek

Un miroir trolle un homme qui descend des escaliers dans un hôtel. Ça ne doit sans doute pas être sa première victime.







Vidéo (16s) : Troller par un miroir dans des escaliers





draider123 Je m'installe Inscrit le: 18/12/2009 Envois: 260 Karma: 217 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 0 Quel jeu d'acteur digne des plus grands d'Hollywood impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 54 Karma: 81 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 3 Je ne comprends pas bien comment le mec ne se rend pas compte que c'est un miroir?? Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 2 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 0 La rencontre improbable ente une armoire à glace et un miroir. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 750 Karma: 1393 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 0 C'est pas un miroir, c'est un autre bonhomme dans un escalier en face qui est aussi en train de descendre.

Il est un peu con de bousculer les gens comme ca. (il espérait que l'autre allait se pousser ?)



#test du miroir Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1890 Karma: 3001 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 1 @impcarlitos Bah, il ne percois que la moitié gauche du miroir.



C'est trés fourbe. Un poil d'inattention et poc. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1416 Karma: 3790 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 1 Se faire avoir = se faire troller ?



Il est un peu con de bousculer les gens comme ca. (il espérait que l'autre allait se pousser ?)



#test du miroir Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1890 Karma: 3001 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 1 @impcarlitos Bah, il ne percois que la moitié gauche du miroir.



C'est trés fourbe. Un poil d'inattention et poc. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1416 Karma: 3790 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 1 Se faire avoir = se faire troller ?



Faut arrêter avec le mot "troller", ça a un sens précis. Olyer Je suis accro Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 1097 Karma: 1315 En ligne ! Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 0 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5767 Karma: 5500 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 1 Au moins, sur les deux, le miroir réflechit, lui. CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15635 Karma: 21292 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 0 *Troll er é par un miroir dans des escaliers Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4122 Karma: 4698 Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... Re: Un miroir trolle un homme dans les escaliers d'u... 0 Il a du se dire : -"Mais il est con ce type il va me rentrer dedans"