Vidéo : L'importance de la nuance selon Étienne Klein Posté par tonyfrost

Éloge de la nuance. Et pourquoi c’est important.



Vidéo (7mn19s) : La nuance (Étienne Klein)





Auteur Conversation maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 146 Karma: 618 Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein 2 Super intéressant, j'ai visionné la vidéo 2 fois pour comprendre toutes les subtilités, nan je déconne il a raison dès le début c'est emmerdant CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15636 Karma: 21298 Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein 0 Le journalisme à l'ère d'Internet est aussi rentré majoritairement dans cette mode du clivant pour faire cliquer. C'est dommage, leur objectif est normalement d'informer au plus proche de la vérité. Et donc comme il le dit très bien, la vérité se situe généralement dans la nuance. MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 25 Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein 3 Très intéressant. Vivent les nuances.

… Sauf si elles sont grises et au nombre de 50. Là, je dis non. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 862 Karma: 3705 Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein 0 Le soucis, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes qui extrémisent les positions. Par exemple, lorsqu'on se sent attaqué dans son idéologie, on a tendance à la renforcer, à la rendre extrême. En gros, plus j'essaie de convaincre l'autre, plus celui-ci va contre-argumenter et ressortir de cette conversation encore plus renforcé dans ses idées. C'est pour cela qu'il ne sert à rien de débattre, et que convaincre n'a aucun effet, voir un contre-effet.

Dans le domaine de la santé, l'une des premières choses qu'on apprend justement, c'est d'éviter le "réflexe correcteur" en entretien, c'est à dire de corriger les propos de l'autre quand on pense qu'il se trompe. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4854 Karma: 12934 En ligne ! Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein Re: L'importance de la nuance selon Étienne Klein 0 Mouais, 7min pour dire que c'est la taille qui compte, c'est un peu long!





















