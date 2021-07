Vidéo : Un homme filme l'arrivée d'une inondation à Dinant (Belgique) Posté par -Melon-

Un homme filme l'arrivée d'une inondation dans la rue de Philippeville à Dinant, en Belgique.



Vidéo () : Arrivée d'une inondation à Dinant (Belgique)





Auteur Conversation aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 77 Karma: 611 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 4 C'est le moment idéal pour vider sa fosse septique en toute discrétion... Wink33 Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2008 Envois: 41 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 4 Oh putain AntiRageux Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 31 Karma: 94 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 3 oh putain de merde Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5769 Karma: 5517 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 2 @aure-o

C'est quoi un fosse s c eptique ? bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 83 Karma: 96 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 1

Les commentaires sont un peut répétitifs évidement mais il traduisent bien la prise de conscience de la situation par le narrateur avec ses mots Je trouve ça super instructif sur comment la situation peut tourner hors de contrôle sans vraiment s'en rendre compte.Les commentaires sont un peut répétitifs évidement mais il traduisent bien la prise de conscience de la situation par le narrateur avec ses mots aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 77 Karma: 611 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 2 @Gudevski Hahahaha merci ! c'est corrigé... comme la fosse, j'étais sceptique sur l'orthographe. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 371 Karma: 418 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 1 ho putain de merde, oh putain ma camionnette.. Vous avez le sous titrage pour les 4 minutes de vidéos.



N'empêche les inondations t'as beau avoir dinant, ça arrive quand même. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4922 Karma: 7311 Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 0 Je l imagines commentateur au Jo. Oh putain il marque...oh putain de merde un deuxième. Oh merde son adversaire va...oh merde non putain! Prezz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2015 Envois: 53 Karma: 57 En ligne ! Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 0 Situation impressionnante et dangereuse mais je ne peux m'empêcher d'avoir en tête "as-tu vu les quenouilles ???" à chaque fois qu'il dit "oh putain!" ^^ Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 132 Karma: 523 En ligne ! Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... Re: Un homme filme l'arrivée d'une inondation à... 0 Bizarre, il me semblait pas avoir entendu que la diarrhée était un symptôme du Covid…