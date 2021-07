Vidéo : Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps France-USA (JO 2021) Posté par Skwatek

Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps du match de basket entre la France et les États-Unis aux JO 2021.







Vidéo (40s) : Robot basketteur (JO 2021)





saihtam Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 73 Karma: 92 Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... 1

- le robot qui marque des points à l'aide d'une intelligence artificielle

- l'équipe de France qui gagne contre celles des USA ?



cette arnaque, la miniature montre le droide en gros plan mais la vidéo est filmé depuis les chiottes du stade.... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 727 Karma: 2528 Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... 1

Quoi que le design te mets tellement mal à l'aise... que personne osera s'en approcher Si on l'intègre dans une équipe, on aura le temps de lui prendre la balle à plusieurs reprises !Quoi que le design te mets tellement mal à l'aise... que personne osera s'en approcher Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 518 Karma: 1084 Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... 1 Plus qu'à voir Boston Dynamics faire la même chose.

Même le robot chien serait plus efficace



L_Raptor Je suis accro Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 542 Karma: 644 Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... 0 Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 46 Karma: 205 Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... Re: Un robot inscrit des paniers pendant la mi-temps Fran... 0 Le lancer de ballon le plus lent du monde.