Vidéo : Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de télévision (JO 2021) Posté par Adr1enb

Le départ du triathlon masculin aux JO 2021 a été donné alors qu'un bateau de télévision se trouvait encore devant le ponton, ce qui bloquait la moitié des participants.



Vidéo (46s) : Faux départ du triathlon à cause d'un bateau (JO 2021)





Un tweet en commentaire qui m'a fait rire ^^



Sur le bateau :



UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1155 Karma: 2074 En ligne ! Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 3 J'aurais tellement la haine si ça m'arrive, la distance qu'ils ont parcouru j'aurais déjà été à moitié essoufflé, et on viendrait me dire que ça comptait pas et qu'il fallait recommencer ? Non, je refuse. Bon après je serais pas allé bien loin de toute façon, et les mecs enchainent avec du vélo et de la course à pied... difficile de croire qu'on appartienne à la même espèce. gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 77 Karma: 172 Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 1 Au final c'est ceux qui avaient le bateau devant eux qui sont avantagés. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 939 Karma: 1158 Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 1 UnPeon Nan, t'as raison. Ceux qui ont fait le faux départ là ont pris un malus : un peu de fatigue et perdu de l'énergie. Et à un tel niveau de compétition professionnelle, ce n'est pas négligeable du tout. Ils se donnent à fond en plus. (Même si c'est pas du sprint, ils donnent le maximum d'effort en gérant leur endurance pour l'épreuve, bref vous aurez compris).



Nan, t'as raison. Ceux qui ont fait le faux départ là ont pris un malus : un peu de fatigue et perdu de l'énergie. Et à un tel niveau de compétition professionnelle, ce n'est pas négligeable du tout. Ils se donnent à fond en plus. (Même si c'est pas du sprint, ils donnent le maximum d'effort en gérant leur endurance pour l'épreuve, bref vous aurez compris).C'est pour ça que le commentateur a dit "heureusement que les français ne pas partis"... belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 413 Karma: 452 Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 0 j'ai vu ça en direct. inadmissible. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3354 Karma: 925 Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 0 C'est bateau UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1155 Karma: 2074 En ligne ! Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 0 @Gyeongri

C'est vrai qu'ils partent assez vite (étonnant vu la distance incroyable à parcourir d'ailleurs) mais pour des athlètes qui arrivent à enchainer 1.5km nage + 40km vélo + 10km de course à une cadence j'imagine très élevée tout du long, ça doit pas changer grand chose de faire 50m à la nage en plus. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 4226 Karma: 3349 Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... Re: Faux départ du triathlon à cause d'un bateau de ... 1 Par contre leur concentration en a pris un coup. ça n'a pas loupé: les favoris n'ont pas fait une bonne course.



Le juge qui a donné le départ a besoin de lunettes ou bien il n'est pas fait pour ce métier.