Vidéo : Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voiture Posté par Koreus

Une allée tournante pour faire facilement demi-tour avec une voiture dans une petite cour devant une maison.



Vidéo (32s) : Allée tournante pour voiture





AymericCaron Je suis accro Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 1306 Karma: 512 En ligne ! Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 1 Un petit billet à 30'000 € ? Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 3467 Karma: 1186 En ligne ! Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0 Et rendre la chose activable a distance voir synchronisée avec l'ouverture du portail? Il manquait pas beaucoup pour que ce soit parfait. Alexis39 Je viens d'arriver Inscrit le: 15/5/2015 Envois: 28 Karma: 114 Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0 J'en vois souvent en asie dans les grande villes comme Tokyo (petit parking qui manque de place) chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 4100 Karma: 4542 Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 3

Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 98 Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 1 fausse blonde va ! madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 158 Karma: 78 Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0 Trop stylé. Bon après c'est vrai que bon. Il suffit de repartir en marche arrière si t'es arrivé en marche avant... lol Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 622 Karma: 234 Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0

@chbenz





@chbenz





Quand il n'y a pas de visibilité pour le conducteur, ce qui semble être le cas, ça peut trouver son intérêt. Citation :Quand il n'y a pas de visibilité pour le conducteur, ce qui semble être le cas, ça peut trouver son intérêt. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4932 Karma: 7335 Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 2 Pourtant c est plus simple, a la base, de se garer marche arriere. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2142 Karma: 2227 En ligne ! Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0 La tête de la voiture qui n'a rien du comprendre de ce qui lui arrive la 1ère fois que le mécanisme s'est mis en route. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3925 Karma: 16152 En ligne ! Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0 Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de ça par chez nous. Au Japon il y en a partout. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1893 Karma: 3005 En ligne ! Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... Re: Une allée tournante pour faire demi-tour avec une voi... 0 Jinroh Un sketch. Avec la voiture du voisin.



Un sketch. Avec la voiture du voisin.