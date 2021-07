Vidéo : Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Polynésie Posté par Kilroy1

Premier président de la République à visiter les îles Marquises, en Polynésie française, Emmanuel Macron a été entièrement recouvert de colliers de fleurs.



Vidéo (8s) : Macron recouvert de fleurs en Polynésie





Sur le même sujet :

Vidéo : Macron parle aux entrepreneurs Vidéo : Les dirigeants du monde chantent des chansons étrangères [url=https://www.koreus.com/video/sans-concession-mozinor.htmlhttps://www.koreus.com/video/sans-concession-mozinor.html]Vidéo : Sans Concession (Mozinor)[/url] Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 4865 Karma: 12946 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 2 Mouais, c'est pas comme s'il avait besoin qu'on lui lance des fleurs ^^' Jashugan13 Je m'installe Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 123 Karma: 120 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 Il manque plus que la couronne mortuaire... Dagla Je suis accro Inscrit le: 2/3/2014 Envois: 1613 Karma: 350 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 On peut mettre autant de fleur que l'on veut pour cacher l'odeur de la pourriture, par sure que ça marche. Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 4125 Karma: 4712 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 1 Et merde ils viennent de nous révéler le secret de fabrication d'un pot pourri. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1177 Karma: 2060 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 1 Montage qui a été largement relayé dans la presse sans préciser qu'il s'agit d'un montage EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 623 Karma: 444 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 Vidéo truquée pour ceux qui en doutent. aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 78 Karma: 626 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 On n'a pas le droit de le tarter mais on peut toujours l'enguirlander. Ishtu Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2016 Envois: 90 Karma: 243 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 1 Voici la vidéo originale :





Première visite officiel d'Emmanuel Macron en Polynésie Française pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6771 Karma: 2053 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 Quelle finesse dans la communication Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1761 Karma: 1259 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 Même dans la vidéo sans montage il est ridicule Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4933 Karma: 7341 Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 "Maizofait??? T es pas allergique au pollen toi?" Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 273 Karma: 237 En ligne ! Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... Re: Emmanuel Macron entièrement recouvert de fleurs en Po... 0 Ouai j'ai rêvé, j'ai cru lire "Emmanuel Macron entièrement recouvert de merde" mais non, c'est beau de rêver !! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.