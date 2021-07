Vidéo : Un coffre magique contre les voleurs de colis Posté par Skwatek

Un coffre magique pour permettre aux livreurs d'y déposer les colis sans attirer l'attention des voleurs.



Vidéo () : Coffre magique contre les voleurs de colis





Sur le même sujet :

Vidéo : Troller par un miroir dans des escaliers Vidéo : Bombe à paillettes pour voleur de colis Vidéo : Un voleur de colis coincé dans la neige Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3926 Karma: 16154 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 3 Efficace.... sauf contre les voleurs de colis qui ont accès à la vidéo sur internet... madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 160 Karma: 77 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 0 Si je suis livreur comment je devine que la table est un coffre où je dois déposer le colis ? Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 75 Karma: 416 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 1

@Barbatos

Efficace.... sauf contre les voleurs de colis qui ont accès à la vidéo sur internet...

Et aussi "sauf contre les voleurs qui sont pas pile poil en face de la table"... Citation :Et aussi "sauf contre les voleurs qui sont pas pile poil en face de la table"... Tramb Je m'installe Inscrit le: 18/11/2013 Envois: 146 Karma: 99 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 0 Ca à l'air assez efficace, quelqu'un qui passe au loin ne se doute pas qu'il y a des colis dedans. Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4934 Karma: 7345 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 0

@madflo

Si je suis livreur comment je devine que la table est un coffre où je dois déposer le colis ?

Tu te trouves un super pseudo, genre Happosai ou JinrohXxX, tubte trouves une belle image qui représentes ce que tu es, et tu ouvres un compte Koreus. Tu auras acces a toutes nes connaissances du monde dans la joie et la bonne humeur Citation :Tu te trouves un super pseudo, genre Happosai ou JinrohXxX, tubte trouves une belle image qui représentes ce que tu es, et tu ouvres un compte Koreus. Tu auras acces a toutes nes connaissances du monde dans la joie et la bonne humeur Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 550 Karma: 260 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 0

@madflo

Si je suis livreur comment je devine que la table est un coffre où je dois déposer le colis ?

C'est écrit sur le plateau du coffre/de la fausse table. Il le montre très rapidement dans la vidéo. Citation :C'est écrit sur le plateau du coffre/de la fausse table. Il le montre très rapidement dans la vidéo. Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 561 Karma: 1912 Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 2

@madflo

Si je suis livreur comment je devine que la table est un coffre où je dois déposer le colis ?



Parce que c'est marqué sur la table?

Citation :Parce que c'est marqué sur la table? nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1178 Karma: 2065 En ligne ! Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 0 Il y a quelques défauts, mais ça a le mérite d'être faisable, et pas fake (mark Rober..) Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 47 Karma: 205 En ligne ! Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis Re: Un coffre magique contre les voleurs de colis 0 C'est une super idée pour des colis pas trop imposants. Les voleurs regardent depuis la route s'il y a des colis qui trainent, ici ils ne verront rien.



Même s'ils savaient qu'il y a une boite pouvant contenir des colis, ils devraient alors marcher jusqu'à la maison et ouvrir la boite pour vérifier. Trop suspect quoi... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.