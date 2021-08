Vidéo : Une poignée de main confuse entre deux joueurs d'échecs Posté par Exotope

Une poignée de main confuse entre les joueurs d'échecs Alireza Firouzja et Javokhir Sindarov lors de la Coupe du Monde d'Échecs 2021 à Sotchi, en Russie.



