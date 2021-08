Vidéo : Comment casser une table en verre dans son salon Posté par Skwatek

Un gars déplace une table en verre dans le salon d'une maison...







Vidéo (2mn2s) : Casser une table en verre





Auteur Conversation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2590 Karma: 1238 Re: Comment casser une table en verre dans son salon Re: Comment casser une table en verre dans son salon 0 Mais, il touche A PEINE ! Adria Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2019 Envois: 71 Karma: 92 Re: Comment casser une table en verre dans son salon Re: Comment casser une table en verre dans son salon 3 On a besoin de ta résine spéciale Olivier. NibelHungen Je m'installe Inscrit le: 7/1/2016 Envois: 133 Karma: 356 Re: Comment casser une table en verre dans son salon Re: Comment casser une table en verre dans son salon 0 Et oui, le verre trempé est super résistant, SAUF dans les coins. C'est un truc de fou comment un choc dans un coin, même minimum pulvérise ce genre de verre ^^' corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1436 Karma: 3882 Re: Comment casser une table en verre dans son salon Re: Comment casser une table en verre dans son salon 1 Et oui, le verre trempé est super résistant, SAUF dans les coins

Alors il faut faire des tables rondes !

Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 72 Karma: 99 Re: Comment casser une table en verre dans son salon Re: Comment casser une table en verre dans son salon 2

@NibelHungen

Et oui, le verre trempé est super résistant, SAUF dans les coins. C'est un truc de fou comment un choc dans un coin, même minimum pulvérise ce genre de verre ^^'



C'est surtout que le verre se comprime quasiment pas ; d'habitude quand on se cogne ou que l'on cogne n'import quel objet contre du verre, c'est l'autre "truc" qui se déforme.



Ici aucun des deux n'a voulu se déformer pour absorber le choc et ça a été la mort subite !