Vidéo : « Like and Follow », l'addiction au téléphone portable Posté par Mamethis

Un petit court-métrage d'animation pour les nomophobes.



Vidéo (2mn6s) : Like and Follow





splito95 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2020 Envois: 23 Karma: 92 Re: « Like and Follow », l'addiction au téléphone po... 0 Je suis tombé 3 fois en regardant cette vidéo. Merci Koreus...! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 752 Karma: 1396 Re: « Like and Follow », l'addiction au téléphone po... 1

Ne t'inquiète pas petit galaxy, je ne te ferais jamais ca La partie la plus sympa était la seconde, où les pauvres smartphones terrifiés se mettent à paniquer.Ne t'inquiète pas petit galaxy, je ne te ferais jamais ca kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2127 Karma: 4419 Re: « Like and Follow », l'addiction au téléphone po... 3



"ooohh les jeunes, toujours avec leurs portables"



Et repartent sur Facebook, ou sur leurs portables pour faire des photos.



Bref, c'est un peu comme le "c'était mieux avant".



On trouvera toujours des personnes pour s'en plaindre, s'en moquer.



Mais, je pense que, le mieux reste d'apprendre à faire avec. Ce qui m'amuse beaucoup c'est que beaucoup de personnes "plus âgés" disent :"ooohh les jeunes, toujours avec leurs portables"Et repartent sur Facebook, ou sur leurs portables pour faire des photos.Bref, c'est un peu comme le "c'était mieux avant".On trouvera toujours des personnes pour s'en plaindre, s'en moquer.Mais, je pense que, le mieux reste d'apprendre à faire avec. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 1068 Karma: 1691 Re: « Like and Follow », l'addiction au téléphone po... 0 J'ai envie de dire "OK Boomer" parce que franchement, "les jeunes absorbés par leur téléphone" v'la la réflexion à deux balles qu'on nous sert depuis 10 ans, pas très original. Mais j'ai trouvé la fin un peu drôle j'avoue donc je leur pardonne