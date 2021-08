Vidéo : Un passager agressif est scotché à son siège dans un avion de ligne

Je masterise ! Inscrit le: 19/2/2014 Envois: 2102 Karma: 1064

Re: Un passager agressif est scotché à son siège dans un ... Re: Un passager agressif est scotché à son siège dans un ... 0 La bouche n'était pas assez couverte !



Ceci dit plus sérieusement, il ne faut en général pas scotcher la bouche de quelqu'un, il suffirait que le nez soit un peu obstrué et on passe à un autre registre.