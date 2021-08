Vidéo : Profiter tranquilement de son jardin, puis c'est le drame ! Posté par THSSS

Un homme est tranquillement assis sur une chaise de son salon de jardin. Soudain, c'est le drame !



Vidéo () : Profiter tranquilement de son jardin (Fail)





Vidéo : Destruction contrôlée d'engins explosifs artisanaux (Fail) Vidéo : Un « œil de feu » sur l'océan Vidéo : Feu de friteuse (Fail)

Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2001 Karma: 3393 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 2 C'est juste l'accident improbable ! Heureusement qu'il y a une caméra pour l'attester (et encore, c'est truqué avec aftereffect, monsieur, on ne payera pas !!) lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 483 Karma: 567 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 0 Le plus dingue est que ça retombe juste devant lui.

Bon, s'il l'avait pris sur la tête, ça aurait été encore pire.

Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 133 Karma: 427 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 2 Les premiers essais de SpaceX n'étaient pas hyper au point ... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 731 Karma: 2543 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 0 J'aime bien comme il reste tranquille après l'explosion : "oh de toute façon c'est parti au ciel..."



GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 253 Karma: 531 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 0 Allumeeeeez le feu,

allumeeeeez le feu...

Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 177 Karma: 94 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 0 La vraie question est "A quoi sert habituellement cette merde ?". Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3284 Karma: 1555 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 0 Une torche ??? moi j'appelle ça une bombe incendiaire ! UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 189 Karma: 366 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 1 GC flight, lock the doors. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1179 Karma: 2079 Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 2 Mais t'es pas net Baptiste... Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 402 Karma: 100 En ligne ! Re: Profiter tranquillement de son jardin, puis c'est... 0 @nilsss Mais siii j'suis très net !