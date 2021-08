Vidéo : Un mécanicien incendie une voiture en faisant une soudure (Angleterre) Posté par THSSS

Un mécanicien incendie une voiture en faisant une soudure sous le véhicule dans un garage automobile à Bradford, en Angleterre.



Vidéo (2mn27s) : Soudure sous une voiture dans un garage (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Ne pas fumer dans une voiture à coté d'une bouteille de gaz Vidéo : Des pompiers éteignent un feu de véhicule (Fail) Vidéo : Mécanicien vs Camionnette Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 564 Karma: 1930 Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... 0 Vu la rapidité à laquelle un feu de bagnole dégénère (n'importe quel pompier vous dira qu'un incendie de véhicule est inarrêtable en quelques secondes/minutes) , je suis plutôt surpris de la vitesse à laquelle ils arrêtent l'incendie! Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4942 Karma: 7351 Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... 0 C est la que t es content de pas avoir fait l impasse sur l extincteur. Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2002 Karma: 3397 Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... 0 Baptiste est devenu mécanicien ? Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 256 Karma: 398 Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... 1 Celui qui arrive avec l'extincteur a eu globalement pas mal de chance que l'appel d'air n'ai pas été hyper important au moment où il a ouvert la porte, ça aurait pu être un peu plus catastrophique x) papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 283 Karma: 434 En ligne ! Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... 0 Ce suspens de qui le verra en premier... Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 472 Karma: 792 En ligne ! Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... Re: Un mécanicien incendie une voiture en faisant une sou... 0

@Framby

Vu la rapidité à laquelle un feu de bagnole dégénère (n'importe quel pompier vous dira qu'un incendie de véhicule est inarrêtable en quelques secondes/minutes) , je suis plutôt surpris de la vitesse à laquelle ils arrêtent l'incendie!



A mon avis c'est surtout valable quand le feu se déclenche au niveau de la mécanique là où les huiles et le carburant peuvent s'enflammer, ici c'est de la moquette et du tissu qui crame donc je ne vois pas pourquoi ce serait plus dur à arrêter qu'autre chose. Citation :A mon avis c'est surtout valable quand le feu se déclenche au niveau de la mécanique là où les huiles et le carburant peuvent s'enflammer, ici c'est de la moquette et du tissu qui crame donc je ne vois pas pourquoi ce serait plus dur à arrêter qu'autre chose. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.