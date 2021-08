Vidéo : Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles lors d'un ravitaillement Posté par 21210

Le marathonien français Morhad Amdouni renverse une rangée de bouteilles d'eau lors d'un ravitaillement au kilomètre 28 durant les JO de Tokyo.



Vidéo (20s) : Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles (JO 2021)





Vidéo : Barshim et Tamberi se partagent la médaille d'or (JO 2021) Vidéo : Faux départ du triathlon à cause d'un bateau (JO 2021) Vidéo : Le perchiste Hiroki Ogita fait tomber la barre avec son pénis (JO 2016) Source : Forum

Il semblerait qu'il essaie juste de prendre une bouteille mais fait tout tomber.



Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 140 Karma: 266 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 5 Sal'eau!

19 commentaires Auteur Conversation Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 140 Karma: 266 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 5 Sal'eau! erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2727 Karma: 2073 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 comportement de connard

retour de karma, le mec se fait afficher dans le monde entier dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1740 Karma: 6655 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 1 Geste maladroit dû à la fatigue ou tentative de nuire à ses concurrents ?



Oups je n'arrive à attraper aucune bouteille sauf la dernière Citation :Oups je n'arrive à attraper aucune bouteille sauf la dernière CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15669 Karma: 21417 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 Vous navigateur est trop vieux dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2594 Karma: 6300 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 bon après le mec qui a posé les bouteilles doit être un passionné des dominos , pas mieux pour que tout se casse la gueule ... k0k00k Je viens d'arriver Inscrit le: 26/1/2011 Envois: 80 Karma: 108 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 @dtclulu Bof, tu prends ta bouteille et t'en fais pe tomber une où deux et basta. Tu commences pas au début et tu prends la dernière qui reste hein...



Il va maintenant vivre avec l'étiquette du connard qui lui va surement très bien ! Et finir 17ème après avoir fait ça.. cheh ! Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 258 Karma: 404 En ligne ! Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 Faites un marathon à niveau olympique en vous forçant à suivre le meilleur du monde jusqu'au 28e km, et on verra votre taux de lucidité x) roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1185 Karma: 3458 En ligne ! Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 CrazyCow

Vous navigateur est trop vieux zalounet Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2019 Envois: 33 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 Vous êtes médisant il a pas fait exprès voyons ^^ Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 146 Karma: 248 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 1

@Enwei

Faites un marathon à niveau olympique en vous forçant à suivre le meilleur du monde jusqu'au 28e km, et on verra votre taux de lucidité x)



Les autres ne font pas comme lui car ils sont plus lucide ? sfxzeus Je suis accro Inscrit le: 8/2/2008 Envois: 768 Karma: 525 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 1 Franchement la première fois que j'ai vu là vidéo j'ai pensé au la p**e, puis à force de la voir je me demande si c'est vraiment fait exprès surtout quand on regarde l'expression de son visage. Il ne faut pas oublié qu'ils vont à genre 20km/h. Perso je lui laisse le bénéfice du doute. Psiky Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2014 Envois: 38 En ligne ! Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 "Fatigue" ... Comme les personnes qui font des conneries sous l'effet de l'alcool, c'est pas eux mais "l'alcool", quel blague Nyark_Nyark Je masterise ! Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 2655 Karma: 1555 En ligne ! Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 6 Je reposte ici une vidéo avec un zoom ralenti qui permet quand même de douter de l'aspect volontaire de la chose.

Il semblerait qu'il essaie juste de prendre une bouteille mais fait tout tomber.

Il semblerait qu'il essaie juste de prendre une bouteille mais fait tout tomber.



dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2594 Karma: 6300 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 1 @k0k00k bof , quand t'es physiquement à bout , ça ne m'étonne pas de se gaufrer de la sorte ...

et pi 17 ieme sur un marathon , c'est déjà pas si mal !

et pi 17 ieme sur un marathon , c'est déjà pas si mal !

mais les gens mal pensant aiment à perdre haleine sur ce genre de situation ... GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1163 Karma: 1795 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0

@Enwei

Faites un marathon à niveau olympique en vous forçant à suivre le meilleur du monde jusqu'au 28e km, et on verra votre taux de lucidité x)



On l'a trouvé ! Le seul au monde à croire le gars ! "La question elle est vite répondue" metalikal Je m'installe Inscrit le: 22/6/2007 Envois: 207 Karma: 130 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 2

@Nyark_Nyark

Je reposte ici une vidéo avec un zoom ralenti qui permet quand même de douter de l'aspect volontaire de la chose.

Il semblerait qu'il essaie juste de prendre une bouteille mais fait tout tomber.







Merci, j'étais le premier a crier au c****rd hier en voyant la video. Mais en regardant le ralenti en gros plan on se rend bien compte qu'il rate la premiere qu'il essaie d'attraper, et qu'ensuite il ne peut attraper la suivante que quand son pied touche le sol, on le vois essayer a nouveau une seconde fois et manquer la bouteiller, puis finalement attraper la toute dernière par chance a la fin de sa troisième foulée. Apres le ralentit ca ressemble plus a un mauvais placement des bouteilles et a un mauvais combo vitesse/fatigue de sa part qu'autre chose Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 258 Karma: 404 En ligne ! Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 1

@Washburn



Les autres ne font pas comme lui car ils sont plus lucide ?



Bah surement oui, c'est du sport, y aura des mecs qui seront plus lucides que d'autres, et ce genre d'action ne me surprend pas. J'ai déjà fait des courses à pied, la phase de ravitaillement c'est plutôt du genre hyper galère déjà juste de base, si t'es à bloc et surtout à leur niveau de dépassement de soi vu l'enjeu et la course en question, le rater de cette manière là n'a rien de surprenant.



Bah surement oui, c'est du sport, y aura des mecs qui seront plus lucides que d'autres, et ce genre d'action ne me surprend pas. J'ai déjà fait des courses à pied, la phase de ravitaillement c'est plutôt du genre hyper galère déjà juste de base, si t'es à bloc et surtout à leur niveau de dépassement de soi vu l'enjeu et la course en question, le rater de cette manière là n'a rien de surprenant.

Mais encore une fois, on voit une action sans se représenter tout son contexte, et donc on imagine immédiatement que c'est une action volontaire, sans voir plus loin que le bout de son nez. Faut vraiment être tordu et ne rien connaitre du sport pour croire ça. Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 551 Karma: 167 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 0 Le mec il a galéré à prendre une bouteille ça se voit, je pense que c'est la fatigue c'est tout. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1904 Karma: 3016 Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... Re: Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles... 1

@erwaninho

comportement de connard

retour de karma, le mec se fait afficher dans le monde entier



